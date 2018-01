Schöner Wohnen direkt am Campus

Von Heiko Borscheid Baden-Baden - Der Anfang ist gemacht: Das Wohngebäude in der Ortenaustraße 21, das zur Unterbringung der Schüler an der Europäischen Event- und Medien-Akademie (Euraka) dient, ist saniert. Der sich im Eigentum der Stadtbaugesellschaft GSE befindende Komplex wurde in den vergangenen Monaten für rund 1.8 Millionen Euro "generalüberholt". Die beiden weiteren Wohnheime -Nummer 19 und 10/12 -sollen in diesem beziehungsweise kommenden Jahr folgen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen machte sich vor Ort selbst ein Bild und war vom Ergebnis angetan. Der Geschäftsführer der Euraka, Sven Pries, und seine Pendants aufseiten der GSE, Markus Börsig und Alexander Wieland, erklärten im Beisein von Architektin Christiane Ihle und Projektleiter Wolfgang Baur, was mit Gebäude 21 in den vergangenen Monaten passiert ist. So wurde unter anderem die über 20 Jahre alte Gasheizung durch eine Pelletheizung ersetzt, die gleichzeitig an das Nachbargebäude Nummer 19 angeschlossen wurde. Die Sanitärleitungen wurden teilerneuert, die Fenster und Rollläden ausgetauscht. Die Eingangstüren zu den Wohnungen wurden ebenso erneuert, wie die komplette Treppenhausverglasung. Die Gänge in den Lauben und die Bodenbeläge der Loggien wurden außerdem frisch verlegt. Das WLAN wurde auf den neusten Stand gebracht. Das Ziel, die Wohnqualität für die Schüler zu verbessern, wurde damit in die Tat umgesetzt. Vor eine große Herausforderung wurden die Verantwortlichen durch die teils verrostete Stahlkonstruktion gestellt. "Es war nicht einfach, auf die schnelle Abhilfe zu schaffen", erläuterte GSE-Geschäftsführer Alexander Wieland Bezug nehmend auf die ausgelastete Stahlbaubranche. Wichtig war den Bauherren, den Stil der 60er Jahre nicht zu verlieren. "Wir wollen nicht verschwinden lassen, was hier früher einmal war", erläuterte Architektin Ihle mit Blick auf die Vergangenheit der Gebäude. Die drei sanierungsbedürftigen Wohngebäude wurden ursprünglich in den Jahren 1954/1955 für die französischen Streitkräfte errichtet. Insgesamt verfügen die drei Häuser über 200 Betten - nahezu komplett in Einzelzimmern. Küche und Bad teilen sich fünf bis sechs Schüler in einer Art Wohngemeinschaft. "Die Wohnheime sind ein essenzieller Teil des Gesamtcampus' der Euraka", sagte deren Geschäftsführer Sven Pries. "Die Bewohner kommen wochenweise während der Blockunterrichtszeiten aus ganz Baden-Württemberg nach Baden-Baden und haben in den drei Gebäuden die Möglichkeit, nahe am Campus der Euraka zu wohnen", ergänzte er. Aus diesem Grund erfolgten die Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Schulzeiten, um die Schüler nicht zu belasten. "Daher wurde ein Konzept entwickelt, bei dem die Arbeiten über mehrere Jahre verteilt, hauptsächlich in den Ferienzeiten, verrichtet werden", erklärte GSE-Geschäftsführer Markus Börsig.

