Weniger Zuweisungen

Neue BT-Serie "Powerfrauen" Baden-Baden (red) - Sie trauen sich weniger und seltener etwas zu selten - die Selbstständigenquote von Frauen in Deutschland ist mit 7,6 Prozent beispielsweise nur halb so hoch wie bei Männern. Mit der Serie "Powerfrauen" rückt das BT von heute an erfolgreiche Frauen in den Fokus (Foto: av).