Fliegende "Linsen" als Zukunftsmodell?

Baden-Baden - Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: vollkommen neuartige Flugobjekte, die keine Emissionen ausstoßen, sehr lange in der Luft bleiben und künftig als Satelliten-Ersatz ebenso eingesetzt werden könnten wie zur Überwachung weiter Flächen oder zum Transport von Personen und Lasten. Ein Start-up-Unternehmen aus der Kurstadt will diese Ideen Realität werden lassen - und hat dabei schon viel erreicht.

Vor etwa eineinhalb Jahren hat das Badische Tagblatt zuletzt über Entwickler Csaba Singer und sein Konzept berichtet. Wenige Monate später hat der in Baden-Baden aufgewachsene Singer gemeinsam mit Christian und Klaus Schultze ganz offiziell die Hybrid-Airplane GmbH gegründet, die nun von ihrem Sitz in der Lichtentaler Straße aus die Weiterentwicklung und Vermarktung des linsenförmigen Flugobjektes "H-Aero" betreibt. Und das mit Erfolg: Im vergangenen Jahr sorgte die schwebende "Linse" auf der Fachmesse Cebit in Hannover für Aufsehen, man hat große Unternehmen wie SAP als Kunden gewinnen können, Gespräche mit Boeing und Airbus geführt und reproduziert die "H-Aeros", von denen es beim letzten BT-Bericht erst den Prototypen gab, in Serie.

Die Idee ist allerdings schon sehr viel früher entstanden, wie sich Singer im BT-Gespräch erinnert. Nach dem Abitur an der Klosterschule zog der Star-Trek-Fan zum Luft- und Raumfahrtstudium nach Stuttgart. Dort habe man über die Möglichkeit von "Leichter-als-Luft-Technologien" diskutiert - und diese schon mehr als 100Jahre alte Technik, die seit der Zeppelin-Zeit nur noch wenig genutzt wird, komplett neu überdacht. Die Idee: Die Nachteile eines Ballons, der nicht besonders agil und nicht so sicher ist, sollten möglichst minimiert werden. Dagegen sollten die Vorteile, dass ein Ballonkörper viel tragen und lange in der Luft bleiben kann, optimiert werden.

Das Resultat beschreiben der 38-jährige Singer und sein 33-jähriger Geschäftspartner Christian Schultze als eine Mischung aus Flugzeug, Hubschrauber und Ballon: Das Flugobjekt, das Singer patentieren ließ, verfügt über einen mit Helium gefüllten, linsenförmigen Ballon, kleine Flügel sowie Rotorblätter, einen Motor - und funktioniert per Fernsteuerung. Anders als eine normale "Drohne" habe man mit dem "H-Aero" aber keine Imageprobleme, betont Christian Schultze, der VWL und Kommunikationswirtschaft studiert hat und über seinen Vater Klaus, einem passionierten Piloten, mit dem Erfinder Singer in Kontakt kam: Das Gerät sei leise, sicher, langsam unterwegs, wirke wesentlich weniger bedrohlich und fasziniere die Menschen.

Da die Gründer mittlerweile auch ein Sicherheitsgutachten des deutschsprachigen Verbands der unbemannten Luftfahrt (UAV Dach) vorweisen können, wonach man mit dem Gerät indoor gefahrlos über Menschenmengen fliegen kann, eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

"Eine absolute Nische", freut sich Schultze: Herkömmliche Drohnen könnten aus Sicherheitsgründen nicht bei Messen, Sportveranstaltungen oder Konzerten über die Menschen fliegen. Ganz anders der H-Aero, der den Sicherheitskräften von oben wichtige Einblicke liefern, für Filmaufnahmen oder als Werbeträger genutzt werden könne. Aber die Einsatzmöglichkeiten gehen noch weiter: So führt das Unternehmen derzeit einen Feldversuch zur 3-D-Vermessung des Rastatter Bahntunnels durch.

Kunden können das Fluggerät mieten oder auch kaufen, berichtet Schultze. Der Kaufpreis variiere dabei je nach Ausstattung zwischen 4000 und bis zu 50000Euro. Die verbauten Plastikteile werden derzeit von 3-D-Druckern in den Räumen der Firma gedruckt, die Ballonhüllen näht ein Baden-Badener Schneider.

Noch in diesem Jahr werde man die Gewinnschwelle erreichen, sagt Singer. Als Nächstes wollen die Gründer ein Sicherheitsgutachten für Flugeinsätze im Freien erstellen lassen, im Sommer wollen sie den ersten 24-Stunden-Flug mit dem Gerät wagen, das über eine mitgeführte Solarzelle mit Strom versorgt werden kann. Theoretisch kann ihr H-Aero über Wochen in der Luft bleiben, sind die beiden überzeugt. Sie stellen sich deshalb längerfristig eine Nutzung größerer Modelle als terrestrische Satelliten oder für bemannte Flüge vor.