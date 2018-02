Langzeitarbeitslosigkeit bleibt Herausforderung Von Henning Zorn Baden-Baden - Von einer "sehr guten Entwicklung" sprach gestern der Geschäftsführer des Jobcenters Baden-Baden, Gerald Maisberger, als er gemeinsam mit Bürgermeister Roland Kaiser die Jahresbilanz 2017 vorstellte. Dank des "robusten Arbeitsmarkts" (Maisberger) ging die Arbeitslosenquote im Bereich des hiesigen Jobcenters, das sich um die Bezieher von Arbeitslosengeld (ALG) II kümmert, um 0,2 auf 3,1 Prozent zurück. Im Dezember 2017 waren noch 870 Personen als arbeitslos gemeldet. Blickt man aber auf die dazugehörigen Haushalte, dann ist die Zahl der Menschen in Baden-Baden, die die Unterstützung des Jobcenters bekommen, noch weitaus größer. In den sogenannten Bedarfsgemeinschaften waren am Jahresende 2852Personen registriert. Die Zahl der Klienten des Jobcenters, die in eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle - vor allem in den Bereichen Logistik und Speditionen, Personaldienstleistung, Gastgewerbe und Handel - vermittelt werden konnten, stieg gegenüber 2016 um 12Prozent. Dazu trug auch bei, dass der Behörde im Vorjahr fast 2000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen in Baden-Baden gemeldet wurden. Dies sei ein sehr hohes Niveau, so Maisberger. Sehr zufrieden ist man im Jobcenter auch mit den durchgeführten beruflichen Qualifizierungen, denn 76,7 Prozent der Klienten, die daran erfolgreich teilnahmen, waren sechs Monate später nicht mehr arbeitslos. Die Langzeitarbeitslosigkeit, die in der Kurstadt einen sehr hohen Anteil hat, ging 2017 um fast 14 Prozent zurück. Ein positives Resultat vermeldete Maisberger auch aus dem Bereich der Jugendarbeitslosigkeit, die sich um über 17 Prozent verringerte. Die Zahl der Flüchtlinge, die vom Jobcenter betreut werden, hat sich inzwischen auf rund 400 erhöht. Mit einer Integrationsquote (durch Arbeitsvermittlung) von 29,1 Prozent rangiert man bundesweit unter den 40 erfolgreichsten Jobcentern. Maisberger und Kaiser wiesen auch auf einige der aktuellen "Herausforderungen" hin. Dazu zählt eine weitere Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit, die an der Oos trotz einiger Erfolge immer noch über dem Landesschnitt liegt. Rund 35 Prozent der Langzeitarbeitslosen sind hier mehr als vier Jahre ohne Beschäftigung. So will das Jobcenter unter anderem für die Betroffenen Arbeitsgelegenheiten schaffen, um für Tagestrukturen zu sorgen: "Die Menschen sollen sich einfach wieder an Arbeit gewöhnen", betonte Gerald Maisberger. Wichtig sei auch die Begleitung und Unterstützung ganzer Familien, um "Verfestigungen von Arbeitslosigkeit aufzubrechen". Bürgermeister Kaiser wies darauf hin, dass ein Teil der Langzeitarbeitslosen ab einem gewissen Alter im Rahmen der Grundsicherung in städtischer Zuständigkeit auftauche. Ein besonderes Augenmerk gilt auch der Jugendarbeitslosigkeit. "Beim Übergang von der Schule in den Beruf passt es eben nicht immer. Da muss der Staat noch mehr Unterstützung bieten", sagte Kaiser. Das Jobcenter setzt unter anderem auf ein Programm zur Förderung schwer erreichbarer junger Menschen. Auch die Integration von Menschen mit Flucht- und Asyl-Hintergrund bildet einen besonderen Schwerpunkt. Hierbei lobte Roland Kaiser die "außergewöhnliche Spendenbereitschaft" in Baden-Baden, die eine intensive Sprachförderung für Flüchtlinge schon während der Asylverfahren ermögliche. Beim Jobcenter soll jetzt eine sogenannte "interkulturelle Botschafterin" spezielle Netzwerkarbeit im Flüchtlingsbereich erledigen und auch Brücken zu Arbeitgebern bauen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Weniger Flüchtlinge Baden-Baden (bor) - Zufrieden mit der Flüchtlingssituation in der Stadt zeigte sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die aktuelle Situation erläuterte Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, am Montag dem Gremium (Foto: bor). » Weitersagen (bor) - Zufrieden mit der Flüchtlingssituation in der Stadt zeigte sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die aktuelle Situation erläuterte Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, am Montag dem Gremium (Foto: bor). » - Mehr Baden-Baden

Mehr Arbeitslose zum Jahresbeginn Baden-Baden (red) - Die Zahl der Arbeitslosen ist bundesweit sowie im Südwesten im Januar saisonal bedingt gestiegen, allerdings weniger als 2017. Für Mittelbaden weist die Statistik eine Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent aus, ein Jahr zuvor waren es 3,8 Prozent (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Zahl der Arbeitslosen ist bundesweit sowie im Südwesten im Januar saisonal bedingt gestiegen, allerdings weniger als 2017. Für Mittelbaden weist die Statistik eine Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent aus, ein Jahr zuvor waren es 3,8 Prozent (Symbolfoto: dpa). » - Mehr