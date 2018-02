Neue Friseur- und Kosmetik-Innung Mittelbaden Von Werner Vetter Sinzheim/Bühl/Baden-Baden/Rastatt - Die neue Friseur- und Kosmetik-Innung Mittelbaden, der 70 Betriebe aus dem Landkreis Rastatt und dem Stadtkreis Baden-Baden als Mitglieder angehören, erörterte in Sinzheim am Mittwochabend in ihrer ersten Jahreshauptversammlung Perspektiven für die gemeinsame Zukunft. Hervorgegangen ist sie aus der Fusion der Innungen Baden-Baden/Bühl und Rastatt. Der Gründungsvorstand besteht aus Obermeisterin Petra Albrecht (bis vor kurzem als Petra Lucas bekannt) aus Bühl, der stellvertretenden Obermeisterin Désirée Braunhofer (vormals Höderath) aus Baden-Baden, Gesamtfachbeiratsleiter Klaus Merz (Bühlertal), Herrenfachbeiratsleiter Markus Heck (Baden-Baden) sowie den Beiratsmitgliedern Armin Birnesser (Hügelsheim) und Anna Berger (Kuppenheim). Albrecht gab bekannt: Die Friseur- und Kosmetik-Innung Mittelbaden sei nun als Körperschaft des öffentlichen Rechts eingetragen. Die Hauptversammlung widmete sich zunächst den Abschlüssen der Vorgänger-Innungen. Für Baden-Baden/Bühl resümierte Albrecht: Ein Höhepunkt sei das Fest der Jubilare gewesen, bei dem die Innung die Leistung von verdienten Mitgliedern gewürdigt habe. Das Gesellenprüfungsteam habe exzellente Arbeit geleistet. Das Wichtigste sei die Vorbereitung der Fusion gewesen, berichtete sie weiter. Zur Bilanz für Baden-Baden/Bühl merkte Kassenführerin Angelika Sedlmeier (Sinzheim) an: Das Jahresminus von knapp 3000 Euro werde durch ausstehende Gutschriften fast egalisiert. Gaby Riehle (Vimbuch) und Claudia Seifermann (Altschweier) hatten geprüft, Erstere berichtete: "Alles korrekt geführt." Den Bericht der Friseur-Innung Landkreis Rastatt erstattete deren Obermeister Dieter Philipp (Rastatt). Er blickte intensiv auch auf die gemeinsame Zukunft, insbesondere auf die schulische Ausbildung an der Louis-Lepoix-Schule in Baden-Baden, auf eine gesteigerte Qualität der überbetrieblichen Ausbildung (ÜBA) und auf einheitliche Standards der Prüfungen, "damit die künftigen Auszubildenden-Generationen und die Betriebe hochwertige Hilfen bekommen". In der Rastatter Bilanz überstiegen die Ausgaben die Einnahmen um rund 17000 Euro. Diese aus Rücklagen problemlos finanzierte Summe sei für arbeitssparende Software und Werbemittel eingesetzt worden, erläuterte Kassierer Siegfried Huck (Kuppenheim). Ihm bescheinigten Manuela Urban (Ottenau) und Helga Kilgus (Gernsbach) eine einwandfreie Arbeit. Gesamtfachbeiratsleiter Klaus Merz resümierte, dass der Frisurenmodepräsentation der Innung Baden-Baden/Bühl große Resonanz bei Publikum und Fachkollegen beschieden gewesen sei. Für die verhinderte Brigitte Vorbach (Oberbeuern), die nach der Fusion die ÜBA-Gesamtleitung übernommen hat, informierte Alexandra Sauter (Sandweier): Die Kurse seien planmäßig durchgeführt worden. Allerdings sei im Lauf des Jahres ein Schwund der Auszubildenden festzustellen. Auch Simone Kuntz, Fachbereichsleiterin an der Louis-Lepoix-Schule, bedauerte dies und informierte: Das zweite Lehrjahr zähle nun 21 und das dritte 19 Auszubildende. Prüfungsausschussvorsitzende Manuela Knapp (Schwarzach) berichtete von gut verlaufenen Prüfungen mit zusammen 29Teilnehmern. Obermeisterin Albrecht sprach den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Norbert Enz (Bad Rotenfels), Siegfried Huck (Kuppenheim) und Dieter Philipp (Rastatt) den Dank für deren engagierte, professionelle Arbeit aus. Heinz Rabel und Renate Difflipp, Vorstandsmitglieder des Friseur- und Kosmetik-Fachverbands Baden-Württemberg, gratulierten zur Fusion, die sich in die Philosophie des Verbands einfüge: "Wir leben Teamgeist." Zwei unterschiedliche Innungstraditionen müssen mit der Fusion zusammengeführt werden. Baden-Baden/Bühl war bereits Mitglied im Friseur- und Kosmetik-Fachverband Baden-Württemberg gewesen, die Rastatter Innung vor der Fusion nicht. Ausgedehnt und lebhaft diskutierte die Hauptversammlung über Bedingungen und Vorbereitungen der im März anstehenden Gesellenprüfungen. Die Prüfer aus Baden-Baden/Bühl sind bereits zertifiziert, die aus Rastatt noch nicht, wollen dies aber so schnell wie möglich erreichen, um wieder engagiert bei den Prüfungen mitarbeiten zu können, sagte Mariette Bauer. Eine gemeinsame Ausschusssitzung am 22. Februar mit allen Prüfern beider ehemaligen Innungen soll die Anforderungen an die Prüflinge klären, schlug Obermeisterin Petra Albrecht schlussendlich vor, was die aufgewühlten Wogen beruhigen konnte.

