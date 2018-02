Chaos-Baustelle "keine Glanzleistung"

Baden-Baden - Der gescheiterte Bau von drei Villen in Lichtental wird die Stadt wohl teuer zu stehen kommen. Die Baufirma hat nach Angaben der Stadtverwaltung Insolvenz angemeldet. Der Investor sitzt nach BT-Informationen im russischen St.Petersburg. Und bei den Bauarbeiten am Steilhang zwischen Seelach- und Dimpfelbachstraße sind an Privatgrundstücken und der Seelachstraße Schäden entstanden. Für die Beseitigung muss nun die Stadt aufkommen.

Dieses Bauprojekt sei "keine Glanzleistung der Stadtverwaltung" gewesen, sagt Baubürgermeister Alexander Uhlig. Vor ihm sitzen Helga Rett und Constanze Linder, zwei Anwohnerinnen aus der Seelachstraße. Sie haben 80 Unterschriften gesammelt gegen das seit nun mehr als zwei Jahren stillstehende Projekt und gegen die Baustellenampel auf der Seelachstraße, die seit mehr als drei Jahren an dem Engpass in der Kurve der Seelachstraße ihren Dienst tut (wir berichteten). Die beiden kritisieren die "Untätigkeit der Stadtverwaltung" und haben kein Verständnis dafür, dass für das Projekt überhaupt eine Genehmigung erteilt wurde. "Wir fordern Sie auf, eine Notsicherung der Fahrbahn durchzuführen, um die bereits eingetretenen Schäden zu begrenzen und eine weitere Absenkung zu vermeiden", heißt es im Begleitschreiben zu den Unterschriften. "Und sorgen Sie endlich für den Abbau der Baustellenampel."

Was die Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt angeht, findet der Bürgermeister klare Worte: "Ein Bauvorhaben an dieser Stelle und in dieser Ausprägung hätte ich nicht genehmigt", sagt er. "Mich ärgert es, dass die Genehmigung damals vor meiner Zeit so unkritisch erteilt wurde. So geht das künftig keinesfalls mehr." Es sei "sehr großzügig mit öffentlichem Raum umgegangen" worden. Die Organisation der Baustelle sei "schlecht gemacht" worden. "Und nun ist der Investor insolvent, und es ist ein einziges großes Fragezeichen, wie es weitergeht", so Uhlig zu den Frauen. "Klar ist nur: Da müssen wir jetzt ran." Konkret heißt das: Die Stadtverwaltung wird finanziell in Vorleistung gehen, Schäden ausbessern und die Straße wieder ordentlich befahrbar machen. Man werde dann natürlich versuchen, das Geld einzuklagen. Doch angesichts der Tatsache, dass der Investor in Russland sitzt, macht sich Uhlig wenig Hoffnungen.

Wie teuer es wird, weiß noch keiner. Der Bürgermeister hofft, dass der von ihm beauftragte Gutachter, der auch den Untergrund der Straße untersuchen wird, im Laufe der kommenden Wochen eine Sanierungsempfehlung abgibt. Uhlig spricht von "Hangsicherungsmaßnahmen, Spritzbeton und Straßensanierung". Angesichts der schon von außen sichtbaren Schäden dürften sich die Kosten deutlich im sechsstelligen Bereich bewegen.

Waren Sprengungen nicht genehmigt?

Wie groß die Probleme tatsächlich sein könnten, das kann man den Schilderungen der beiden Anwohnerinnen entnehmen. Sie berichten von "wochenlangen Sprengungen am Felsgestein" unterhalb der Seelachstraße. "Das Geschirr im Schrank hat geklirrt, bei den Nachbarn sind Risse im Haus. Das war kriminell", sagt Constanze Linder und fragt Uhlig: "War das überhaupt genehmigt?" Der zuckt mit den Schultern. Von Sprengungen höre er das erste Mal. Ihr eigenes Gartengrundstück habe sich ein ganzes Stück abgesenkt. Die Fahrbahn der Seelachstraße sei teilweise weggebrochen, berichtet Linder weiter. Zudem sei der Baumbestand am Steilhang ohne Genehmigung mitten in der Brutzeit abgeholzt worden, um Platz für die ursprünglich geplanten drei Villen zu schaffen.

Tatsächlich realisiert wurde nur der Rohbau einer einzigen Villa. Eine vor zwei Jahren vom Investor vorgelegte Umplanung - statt der beiden anderen Villen sollten nun Mehrfamilienhäuser entstehen - wurde nicht von der Stadtverwaltung genehmigt. Seither herrscht Funkstille. "Wir werden in diesem Fall aber nicht mehr auf den Bauherrn warten. Darauf haben wir kein Vertrauen mehr", macht Uhlig deutlich, dass die Stadtverwaltung nun von selbst aktiv wird.

Eine schnelle Lösung ist aber wohl nicht in Sicht. Das macht Uhlig deutlich. Schneller könnte es nur beim Thema der Baustellenampel gehen. "Dauergrün von unten her. Und ein Umschalten nach Bedarf, wenn Gegenverkehr kommt. Das wäre schon eine Verbesserung", sagt Rett. Uhlig notiert sich das und verspricht eine Prüfung.

