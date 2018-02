"Ich male meine eigene Wirklichkeit"

Baden-Baden - "Ich male keine Träume" - diesen Satz soll die mexikanische Malerin Frida Kahlo dem Franzosen André Breton geantwortet haben, als der sie für den Surrealismus vereinnahmen wollte. "Ich male meine eigene Wirklichkeit", habe die Künstlerin dann noch ergänzt, um festzuhalten, dass ihre Werke nicht in einer einzigen Kunstgattung verortet werden können, auch nicht in der Naiven Malerei oder im Naturalismus.

Am Samstag, 3. Februar, beginnt im Baden-Badener Kunstmuseum Gehrke-Remund eine neue Frida-Kahlo-Ausstellung, die den oben genannten ersten Satz als Titel trägt. In "Ich male keine Träume" sind zahlreiche Bilder der Künstlerin zu sehen, allerdings keine Originale, weil Kahlos Ehemann Diego Rivera ("Der Picasso Südamerikas" - so Mariella Remund) verfügt hatte, dass nach dem Tod beider Ehepartner alle Kunstwerke im Blauen Haus in Mexiko-City, in dem sie zusammengelebt haben, verbleiben müssen.

Daher sind die gezeigten Kahlo-Bilder allesamt von hochkarätigen Künstlern handgemalte Repliken, die von mexikanischen Behörden lizensiert wurden und die, was Farben und Maße betrifft, identisch mit den Originalen sein müssen. "Frida Kahlo hat insgesamt 143 Bilder gemalt, 123 davon sind zu sehen", erklärte die Ausstellerin Mariella Remund im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Dazu kommen dann noch Fotografien, Videos, Kleider, und Schmuck, und auf großen Fotografien sind unter anderem Ansichten aus dem Inneren des Blauen Hauses zu sehen.

Anhand einer dieser Aufnahmen ist auch das Atelier Kahlos originalgetreu nachgebaut, so dass der Besucher sich einfühlen kann in die Arbeit der Ausnahmekünstlerin, die bereits im Jahr 1954 im Alter von 47 Jahren gestorben ist und die sich zum weltweiten Mythos entwickelt hat. Frida Kahlo, deren Vater aus Pforzheim stammte und teilweise in Baden-Baden aufgewachsen war, hat heute Starcharakter und zählt zu den Vorreiterinnen der feministischen Bewegung.

Unter den gezeigten Exponaten sind auch Bilder, die in Europa zum ersten Mal ausgestellt werden. Zum Beispiel das Gemälde "Vase mit Rose", das Kahlo für ihre Schwester gemalt hat, und das heute in Privatbesitz ist. Oder das Porträt von ihrem Schulfreund Augustin Olmedo, dessen Original Kahlo mit einem Messer wieder zerstörte, nachdem Olmedo sich abfällig über ihre Bilder geäußert hatte.

Und in Überlebensgröße ist die bekannte Fotografie von Nickolas Muray "Kahlo auf weißer Bank" zu bewundern. In einem eigenen abgetrennten Bereich sind außerdem Selbstporträts Kahlos zu sehen, von denen mehrere Originale offenbar in Privatbesitz sind. Zum Beispiel Kahlos Version "Selbstporträt mit Affen", das im Jahr 1970 Popstar Madonna für 40000 Dollar gekauft hat, wie Mariella Remund zu berichten weiß.

Madonna habe auch die Hauptrolle in einem Film über Kahlo spielen wollen, sei aber nicht für die Rolle engagiert worden, sagte Remund. Gemeinsam mit Hans-Jürgen Gehrke hat sie in den vergangenen Jahren ihre Kahlo-Exponate in Chicago und San Diego ausgestellt, in Baden-Baden bleiben sie voraussichtlich bis Anfang Mai.

Geöffnet ist die Ausstellung im Kunstmuseum in der Güterbahnhofstraße 9 immer von Dienstag bis Sonntag, auch an Feiertagen, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 13 Euro, ermäßigt 11 Euro.