Mit Flüchtlingen ins Gespräch kommen

Sinzheim - Das geräuschvolle Stimmengewirr wies den Weg zum Bürgercafé im Sinzheimer Begegnungszentrum St. Vinzenz, das am Donnerstagnachmittag als "Café International" mit dem Anschnitt eines großen Kuchens eröffnet wurde.

Der etwa 80 Quadratmeter große Raum fasste schier die Gäste nicht, welche die "historische Stunde" miterleben wollten. Unter den Augen von Dominik Springmann, dem Sozialarbeiter der Gemeinde, und Hans-Peter Szeip, dem Koordinator des Arbeitskreises "Flüchtlingshilfe" Sinzheim, schnitt die Integrationsbeauftragte Michaele Schossier zusammen mit Bäckermeister Ulrich Bähr und einer zugewanderten Mutter von vier Kindern eine große Torte an. In sie hatte Ulrich Bähr, der den Kuchen gestiftet hatte, sogar das Logo des "Cafés International" als lebensmittelechtes Bild integriert.

Unter Girlanden mit kleinen Flaggen unzähliger Länder, die von der Decke baumelten, hatten sich die etwa 70 Besucher an die Tische gesetzt. Michaele Schossier, die zum Jahresbeginn die Teilzeitstelle als Integrationsbeauftragte in Sinzheim angetreten hatte, begrüßte im Namen von Bürgermeister Erik Ernst die Gäste. Ernst war durch die gleichzeitig stattfindende Bürgersprechstunde verhindert.

Michaele Schossier, etlichen Helferinnen und Helfern sowie Dominik Springmann stand die Freude ins Gesicht geschrieben. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die sich seit Mitte 2016 mit dem Thema "Begegnungszentrum" beschäftigt und an Workshops und Ideenwerkstatt beteiligt hatten (wir berichteten), waren nun gespannt auf eines der Ergebnisse ihres Engagements. Alle waren des Lobes voll und freuten sich bei Kaffee und Kuchen und Getränken über die gelungene Einrichtung.

Jeden Donnerstagnachmittag ist künftig das "Café International" geöffnet. Und wie am Eröffnungstag schon vielfach geschehen, können die Einheimischen mit Zugewanderten locker ins Gespräch kommen. Viele Besucher wunderten sich, wie gut die meisten Geflüchteten schon deutsch sprechen und die anfängliche Scheu überwunden haben. Dies hatte sich schon vor einigen Wochen gezeigt, als zum ersten Mal ein Spielenachmittag stattfand. So kann sich das "Café International" zu einem lebendigen, multikulturellen Ort der Begegnung im Herzen Sinzheims entwickeln.

"Gemeinsame Begegnungen sind der Schlüssel für die Zugewanderten, ganz ungezwungen noch besser Deutsch für den täglichen Umgang zu lernen, aber auch unsere Sitten und Gebräuche, unsere Mentalität und vieles mehr ganz nebenbei mitzubekommen", meinte Dominik Springmann, der künftig sein Büro im Begegnungszentrum St. Vinzenz haben wird. Dieses bietet neben dem Café, in dem in einer Bücherwand auch Gesellschaftsspiele zu finden sind, verschieden große Räume im ersten Obergeschoss. In diesen können Besprechungen, kreative Angebote für Kinder und Erwachsene und vieles mehr stattfinden. Aber auch das Bürgercafé kann für Veranstaltungen genutzt werden.

Ins Bürgercafé wird künftig jeden Dienstagnachmittag zum "Schachcafé" eingeladen, erstmals am kommenden Dienstag, 6. Februar, von 14 Uhr bis 18 Uhr. Anschließend findet bis 19 Uhr ein Anfängerkurs für Schachneulinge statt. Der Zugang ist sowohl über die Kirchstraße als auch direkt über den kurzen Weg von der Hauptstraße aus möglich. In den kommenden Wochen werden auch die Jugendräume fertiggestellt, die sich im Erdgeschoss im nördlichen Teil des Gebäudes befinden.

Die Voraussetzungen sind geschaffen, dass die Grundidee für das "Begegnungszentrum St. Vinzenz", nämlich "von Bürgern für Bürger" ein Erfolgsmodell wird. "Dazu ist jeder eingeladen, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu beteiligen oder einzubringen", erläuterte Dominik Springmann. Wer mithelfen will oder nähere Informationen möchte, kann sich gerne an Dominik Springmann unter (07221) 806240 oder an Michaele Schossier, (07221) 806133, wenden.