Bei diesem Fußballturnier gibt es nur Gewinner

Hallenspieltag in Sandweier Baden-Baden (red) - Für Bambinis und F-Jugendmannschaften veranstaltet die Jugendabteilung des FV Sandweier einen Fußball-Hallenspieltag. Dieser findet am 3. Februar in der Rheintalhalle von 9 bis 18.30 Uhr statt. Der Spaß am Sport soll im Vordergrund stehen (Archivfoto: Vetter). » Weitersagen (red) - Für Bambinis und F-Jugendmannschaften veranstaltet die Jugendabteilung des FV Sandweier einen Fußball-Hallenspieltag. Dieser findet am 3. Februar in der Rheintalhalle von 9 bis 18.30 Uhr statt. Der Spaß am Sport soll im Vordergrund stehen (Archivfoto: Vetter). » - Mehr