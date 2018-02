Regnen tut es nur Konfetti











Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Bunt und fröhlich feierten mehrere Tausend Narren beim Varnhalter Umzug ein prächtiges Fastnachtstreiben. Zu den rund 2000 Mitwirkenden gesellten sich mehr als 4000 - teilweise kostümierte - Besucher. Groß und Klein vergnügten sich rund zweieinhalb Stunden auf den Straßen entlang der zirka zwei Kilometer langen Umzugsstrecke. Am Ende zeigten sich die Veranstalter - der Narrenclub (NCVR) und die Reblandhexen - zufrieden. Anders als die Jahre zuvor blieb der Umzug friedlich. Zusammen mit den rund 75 verschiedenen Fußgruppen aus der Region und von weiter her wurde gesungen, geschunkelt und getanzt. Die Hexen, Trollen, Geister und Druiden hatten reichlich Konfettimaterial mitgebracht und streuten die Schnipsel über den grauen Asphalt. Die Straße vom Oberdorf über die Klosterbergstraße und Kirchstraße bis hinunter zur Gartenstraße glich einer weißen Piste. Als dann für kurze Zeit die Sonne über Varnhalt lachte, leuchteten die Farben der Kostüme mancher Hästräger umso intensiver. Es regnete aber auch jede Menge Gutsele und Popcorn-Tütchen von den verschiedenen Umzugswagen herunter. Manche aufwendig gestalteten Aufbauten auf den Wagen glichen geradezu kleinen Bungalows. Begrüßt wurden alle Gruppen mit den obligatorischen Rufen der Reblandhexen und des NCVR "Strauschuh nuff" und "Schenkele hoch". Auch waren wieder einige heimische Narrengewächse vertreten. In diesem Jahr bewegten sich die Mitglieder der Bertl-Seiler-Gruppe als Quallen im Umzugsgeschehen. Originell hatten sich zudem die Damen der Badischen Faschingsgemeinschaft verkleidet - sie gingen als Turnschuhe. In diesem Jahr bekamen die Veranstalter im Bereich der Umzugsstrecke erstmals das Hausrecht zugebilligt, um die Taschen der Besucher kontrollieren zu können. Wie ernst es allen Beteiligten war, zeigte die enorme Präsenz von rund 100 Einsatzkräften. 25 Polizisten entfernten konsequent Störenfriede aus dem Umzugsgeschehen, und an Schlupflöchern kontrollierten 16 Personen eines privaten Sicherheitsdienstes. Ebenso waren 60 Helfer von DRK, Feuerwehr und den Veranstaltern im Einsatz. Die an den Kontrollen deponierten Tonnen waren später mit Flaschen, in denen alkoholische Getränke vermutet wurden und die von den Besuchern abgegeben werden mussten, gut gefüllt. Mit einem bei der Kirche postierten Wagen hatte Einsatzleiter Marco Zacharias die Großveranstaltung generalstabsmäßig vorbereitet. Zwei Meter hohe Bauzäune verhinderten im Bereich der Kirche größere Menschenansammlungen. Am Ende zeigte sich Zacharias in dem neuen Sicherheitskonzept bestätigt. Zwar habe es an einzelnen Stellen kleine Rangeleien gegeben, die aber von der Polizei sofort unterbunden wurden, sagte Zacharias gegenüber dem BT. "Das Sicherheitskonzept hat wirkungsvoll gegriffen. Alle Kräfte von DRK, Feuerwehr, Polizei, Sicherheitsdienst, Reblandhexen und NCVR haben Hand in Hand gearbeitet", fügte er hinzu.

