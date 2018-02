KNC-Traumfabrik im "Filmstudio Fremersberghalle"

Sinzheim - Im Dunstkreis von Hollywood, dem Zentrum der amerikanischen Filmindustrie, standen unter dem Motto "Hollywood am Fremersberg" die beiden Prunk- und Fremdensitzungen des Kartunger Narrenclubs (KNC) im seit Wochen ausverkauften "Filmstudio Fremersberghalle". Stars und Sternchen, allen vorweg Marilyn Monroes, aber auch etliche Charly-Chaplin-Doubles, hatten sich unter die Gäste gemischt.

Etliche der rund 170 Akteure, die auf den "Brettern, die die Welt bedeuten" ihr Bestes gaben, hätten für einen "Oscar" nominiert werden können. Alfred Meier, der als Sitzungspräsident in einem goldglänzenden Outfit perfekt durch das gut fünfstündige abwechslungsreiche Programm führte, hätte jedenfalls für die beste Regie einen Oscar verdient. Zahlreiche hundertstimmige "Säbel hoch"-Rufe und "Kartjer Raketen" ernteten die Darsteller am "Set". Die Video- und Motiv-Sequenzen, die auf die rund 20 Auftrittspunkte abgestimmt waren, zeigten abwechslungsreiche Bühnenhintergründe.

Mit einem schweißtreibenden Showtanz brachten die KNC-Markbachtrolle gleich mal Schwung in den Saal, bevor das Prinzenpaar CélineI. mit RomanI. und das Jugendprinzenpaar JuleI. und MariusI. von der Prinzengarde auf die Bühne geleitet wurden. Zu Ehren der Hoheiten tanzte die 20-köpfige Prinzengarde einen Gardetanz, der gleich mit einer "Rakete" belohnt wurde. Aber auch die Funken, die als Äffchen und kleine Elefanten zusammen mit Mogli aus dem Dschungel ausgerissen waren, wurden mit viel Beifall belohnt, nachdem die geklaute Kokosnuss wieder aufgetaucht war.

Mit dem Tanz "Die Schönen und das Biest", einer der zahlreichen Auftritte, die in Anlehnung an Blockbuster bühnenreif "produziert" wurden, gelang dem Nachwuchsballett ein märchenhafter Auftritt. Für perfekt einstudierte Tänze der KNC-Hexen, der Showtanzgruppe in Top-Gun-Kostümen und der Seeräubergarde, die in Gardeuniform und später als Pinguine tanzte, stiegen weitere Raketen in den Sternenhimmel der Traumfabrik.

Auf seine "Eigengewächse", die mit Büttenreden oder Comedy das Programm wesentlich bereichern, kann der KNC stolz sein. So sind die "Dorftratschen" Ulrike Meier, Edeltraud Boos und Ottilia Kozigk seit unzähligen Jahren ein Trio, das kein Blatt vor den Mund nimmt. Dem Prinzen RomanI. rieten sie, als Gemeinderat viel zu "schwätzen", dann könne er sogar Präsident von Amerika werden. Und was nach der Wahl im "Rothuus" los war, hätte sie an den Hollywood-Film "Denen man nicht vergibt" erinnert.

Zur "Geheimwaffe" entwickelte sich in den vergangenen Jahren Melanie Müller, die als Putzfrau "Fridda aus Kardi" aus versteckten Ecken allerhand Amüsantes hervorzauberte. Der "Junge vom Lande", alias Thomas Boos, erntete schon beim Erscheinen auf der Bühne jubelnde Vorschusslorbeeren. Und das mit Recht, denn seine witzigen Geschichten brachte er auf den Punkt. Was Agnes und Christian Lemcke als "Karlin und Kerle" auf dem Flug Richtung Hollywood erlebten, schilderten sie wie seit Jahren in filmreifer Slapstick-Manier.

Die Egermeistermusikanten des Musikvereins Sinzheim schafften es nach der Pause mit ihrem Frontmann Siegfried Schmich, spielerisch die Stimmung wieder auf ein hohes Level zu treiben. Als Gäste waren traditionell die Tellplatzlerchen aus Ötigheim auf die KNC-Showbühne geflattert.

Höhepunkt der KNC-Sitzung war der komplett auf Hollywood-Filme abgestimmte Auftritt des Prinzenclubs, der an beiden Abenden in die Verleihung der Ehrenkappen mündete (siehe Bericht auf dieser Seite).

Marilyn Monroe, Batman, die kleinen Strolche, Donald und Dagobert Duck mit Tick, Trick und Track, die Panzerknacker und viele mehr gaben sich anschließend ein Stelldichein, als sie nach der Ehrenkappe suchten.

Den fulminanten Abschluss lieferte - wie seit über 30 Jahren - das Männerballett, in das Bürgermeister Erik Ernst integriert war, der damit ein vor der Bürgermeisterwahl gegebenes Versprechen einlöste. Michael von Boxel hielt mit seinem "Party-Express" mit zahlreichen "Tuschs", aber auch mit Stimmungsmusik und Schunkelliedern die Gäste in der KNC-Traumfabrik bestens bei Laune.