"Ihr seid jetzt Pioniere"

Von Heiko Borscheid Baden-Baden - Draußen die leicht verschneiten Straßen Baden-Badens und auch drinnen - im Musiksaal des Gymnasiums Hohenbaden - hatte die Stimmung etwas Weihnachtliches. Und das Anfang Februar. Die Schüler der siebten Klassen freuten sich jedenfalls, als jeder von ihnen die Packung mit dem hochwertigen Inhalt ausgehändigt bekam. Für 50 Schüler wurden gestern iPads verteilt, die in Zukunft im Rahmen eines Tablet-Projekts des des Landes Baden-Württemberg zum Einsatz kommen werden. Das Gymnasium Hohenbaden wurde auserwählt, als eine Versuchsschule an diesem Projekt teilzunehmen. "Heute starten wir in ein neues Zeitalter. Ihr seid jetzt Pioniere auf dem Gebiet des digitalen Lernens", sagte Schulleiter Timon Binder in seiner Ansprache. Sein Dank ging an die Kollegen Tobias Vorbach und Alexander Stritt, die dieses Projekt federführend ins Rollen brachten und es auch in den kommenden Jahren betreuen werden. "Ich wünsche mir, dass Ihr die Gelegenheit nutzt, und Euren Unterricht genießen werdet", sagte der Schulleiter zu den Probanden. Das humanistische Gymnasium nahm an einer Ausschreibung teil und konnte als eines von 18 Gymnasien im Land überzeugen, die bei der Umsetzung finanziell unterstützt werden. "In Koordination mit dem Schulträger wurden bereits im Vorfeld die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass die 50 Siebtklässler jetzt mit persönlichen Tablets ausgestattet werden und diese neuen Möglichkeiten im Unterricht sowie bei Hausaufgaben genutzt werden können", erklärte Schulkoordinator Tobias Vorbach. 53000 Euro wurden vom Land zugeschossen. "Das reicht gerade so für die Anschaffung der iPads", so Vorbach. Klare Regeln sorgen für einheitliche Nutzung Durch gezielte Weiterbildung und das Aneignen von Expertenwissen wurden Lehrkräfte auf diesen Versuch vorbereitet. Im nächsten Schuljahr werden für den Schulversuch, der sich über vier Jahre erstreckt, zwei weitere Klassen mit Tablets ausgestattet. "Es liegen spannende Jahre vor unserer Schule", ergänzte Alexander Stritt. Die Schule erhoffe sich, wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen für kommende Schülergenerationen zu sammeln, so die beiden Lehrkräfte. Die Schüler müssen sich beim Umgang mit der neuen Technik an klare Regeln halten. So dürfen keine eigenen Anwendungen auf das Gerät geladen werden. Die Apps, die im Unterricht benutzt werden, sind vorinstalliert. Darüber hinaus haben die Lehrkräfte stets die Möglichkeit, auf die einzelnen Tablets zuzugreifen. Außerdem hat jeder Schüler dafür zu sorgen, dass das Arbeitsgerät jederzeit ausreichend geladen ist, und darf das Tablet nicht verleihen. Auf den Geräten ist zudem der Name der Schule eingraviert. Das Besondere an dem Projekt ist die enge Verzahnung von Bildungsforschung und Schulpraxis. Der Einsatz vor allem in den Fächern Mathematik, Geschichte und Englisch wird durch regelmäßige Erhebungen des Hector-Instituts Tübingen sowie des Leibniz-Instituts für Wissensmedien begleitet. Auf diese Weise soll ermittelt werden, welche pädagogischen Ansätze ein sinnvolles Arbeiten mit Tablets und Schülererfolg möglich machen können. Von den Ergebnissen der Studie erhoffen sich die Initiatoren und Befürworter wissenschaftlich belegte Aussagen, ob diese Anstrengungen auch zu einem höheren Fachwissen führen können.

