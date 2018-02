Nur 90 Neue ans MLG: Am Ende entscheidet das Los Von Harald Holzmann Baden-Baden - Für Viertklässler und ihre Eltern sind die Tage im Februar und März wichtig: Es fällt die Entscheidung darüber, welche weiterführende Schule der Nachwuchs besuchen soll. Häufig wird dabei der neunjährige Weg zum Abitur (G9) im Markgraf-Ludwig-Gymnasium (MLG) gewählt. Doch wer sein Kind am MLG anmeldet, hat den Platz dort noch nicht sicher, denn die Schule am Hardberg kann nicht alle Bewerber nehmen. Voraussichtlich werden auch im kommenden Schuljahr nur drei Klassen mit je 30 Schülern gebildet. Bewerben sich mehr als 90 Kinder, müssen Schüler abgewiesen werden, wie Schulleiter Roland Reiner auf BT-Nachfrage betont. So war es auch vor einem Jahr: 123 Kinder waren angemeldet - damit hätte das MLG fünf Eingangsklassen bilden können. Doch die Vorgabe waren 90 Schüler. "Das war übel, mit Eltern telefonieren zu müssen, deren Kind schon MLG-Sticker auf den Ranzen geklebt hatte, und denen dann absagen zu müssen", sagt Reiner. Die Krux am MLG ist der fehlende Platz. "Wir sind am Limit, haben nicht die räumlichen Ressourcen", so Reiner. Die Schule könne auch langfristig nur dreizügig unterwegs sein. Voraussetzung für Genehmigung und Weiterführung des G-9-Angebots als Schulversuch sei es gewesen, dass dafür keine Baumaßnahmen nötig seien. "Es gibt zwar den massiven Elternwunsch nach dem neunjährigen Weg zum Abitur. Der wird aber in Stuttgart ignoriert", bedauert Reiner und verweist darauf, dass im Gegensatz zu Baden-Württemberg schon viele andere westliche Bundesländer nach mehreren Jahren mit achtjähriger Gymnasiumsausbildung wieder auf G9 umgeschwenkt sind. "Sogar Bayern", wie Reiner sagt, "und die sind doch immer Vorbilder". Vom neuen Schuldezernenten Roland Kaiser erwartet Reiner im Gegensatz zu Vorgänger Michael Geggus "bei dem Thema weniger Schärfe in der Sache". An den Fakten werde der Neue aber auch nichts ändern können, meint der Schulleiter. Langfrist werde wohl nur massiver Elternprotest etwas ausrichten können - "nicht bei der Stadtverwaltung, die kann nichts dafür, sondern im Land", betont er. Und so wird Reiner wohl auch in diesem Jahr wieder aussieben müssen. "Erstes Kriterium ist dabei die Frage, ob schon Geschwister am MLG sind", sagt er. Geschwisterkinder würden vordringlich genommen. Abgewiesen werden nach seinen Worten in erster Linie Schüler aus dem Umland. Reicht das nicht aus, müssen auch Baden-Badener Schüler abgewiesen werden. Da seien dann Einzelgespräche nötig, es gehe beispielsweise auch um den individuellen Schulweg, den die Schüler an andere Schulen hätten. Im vergangenen Jahr musste in einem Fall sogar das Los entscheiden. Die Eltern seien davon nicht begeistert. Eingeklagt habe sich aber noch niemand, so Reiner.

