Hagelnde Süßigkeiten und segelnde Ballons

Von Fabian Sauter-Servaes Baden-Baden - Rappelvoll ist es am Sonntag beim Kinderfastnachtsball im Kurhaus gewesen. Zusammen mit der Baden-Badener Narrenzunft hatte Baden-Baden Events wieder eine große Kinderparty organisiert, bei der auch die begleitenden Erwachsenen nicht zu kurz kamen. Für das leibliche Wohl war mit den beliebten Kinderklassikern gesorgt, aber auch diverse stärkende Getränke für die Eltern standen bereit. Im Zentrum des Balls standen aber Tanz und Musik. Die Twins-Band aus Römerberg spielte den ganzen Nachmittag live. Mit ihrer quirligen Sängerin Lisbania Perez heizte die Band den großen und kleinen Fastnachtern gehörig ein. Mit Hits wie "Rucki-Zucki", "Baby-Baby-Balla-Balla" und "An der der Nordseeküste" wurden auch die jüngsten Narren mit wichtigen Partyliedern vertraut gemacht. Moderator Tobias Schindler von der Baden-Badener Narrenzunft moderierte vergnügt und temporeich, so dass eine Abwechslung der anderen folgte. Wickie, das Maskottchen des Balls, begeisterte die Kinder bei der Begrüßung auf der Bühne, Clown Zickzack machte Faxen und Felix I. und LaraI., das Kinderprinzenpaar, meisterten ihre Ansprache wie die Profis. Und dann hagelte es Süßigkeiten. Dazwischen spielte immer wieder die Twins-Band, Als besondere Attraktion tanzten verschiedene Formationen der Tanzschule "Eddi's Dance" auf der Bühne. Viele Kinder rannten aufgekratzt und freudig kreischend durch die Gänge in die anliegenden Räume. Es gab im Runden Saal noch mehr Abwechslung mit einer schwungvollen Kinderdisko mit Diskjockey. Im Foyer konnten sich die jungen Narren auch noch an einer vielbesuchten Spielstraße mit Geschicklichkeitsspielen vergnügen. Doch weiter ging's im Saal mit einer großen Polonaise, angeführt von Clown Zickzack. Als Höhepunkt segelten zum passenden Hit der Sängerin Nena Hunderte Luftballons von der Decke auf die tanzende Menge herab. Familienfreundlich und lustig sei es jedes Jahr, so äußerten sich einige Eltern, die wieder zum Kinderball gekommen waren. Und tatsächlich: Clown Zickzack ging bei seinem großen Auftritt voll auf die Kinder ein, integrierte sie in sein Programm und ließ sie sogar auf der Bühne mitmachen. Auch Tobias Schindler zeigte sein ganzes Können bei der Verleihung der Preise für die schönsten Kostüme. Geduldig und mit viel Humor zeichnete er die Preisträger auch der Foyerspiele aus und animierte immer wieder zum dreifachen "Helau" - zur Freude der Kinder durften sie so laut schreien, wie sie konnten. Nach etlichen Showtänzen mehr und der unermüdlichen Twins-Band ging das Drunter und Drüber im Kurhaus zu Ende. Das war Fastnacht im besten Sinne: die Kleinen ganz groß und der feine Bénazetsaal einmal ganz in wilden Kinderhänden. Dass jeder Fastnachtsrausch leider ein Ende hat und der Alltag wieder ruft, können sicher viele Eltern bestätigen, die an diesem Abend ihre aufgedrehten, glücklichen Kinder zu Bett bringen mussten.

