Mit Lokalkolorit auf höchstem Niveau

Baden-Baden - Keine Frage, die Philharmonie Baden-Baden ist international gefragter denn je. So wird sie am heutigen Dienstag im Grand Théatre von Aix en Provence - einem der bedeutendsten Konzertsäle Frankreichs - ihren Auftritt haben. Just mit jenem Programm, welches der Klangkörper unter der Leitung von Pavel Baleff vorab in einer Sonntagsmatinee, quasi als Generalprobe, im Weinbrennersaal präsentierte.

Bei den drei Programmpunkten ist viel Lokalkolorit zu verspüren, denn alle drei Komponisten haben zu Baden-Baden eine mehr oder weniger starke Verbindung. Wäre die Berlioz-Oper "Béatrice et Bénédict" nicht extra für die Eröffnung des neuen Theaters 1862 von Bénazet als Auftragswerk vergeben worden, wäre sie auch hier längst vergessen. Dass man aber aus der im Grunde genommen wenig glutvollen Ouvertüre eine Preziose orchestraler Eleganz formen kann, bewies Baleff mit seinem Dirigat. Das klingt sinnlich, zuweilen frech und kraftvoll klar.

So mit dynamischer Spannung wachgerüttelt beginnt die Matinee im Weinbrennersaal. Orchestermanager Arndt Joosten erzählt kenntnisreich als Moderator Erhellendes zu Berlioz - in Deutschland damals weitaus beliebter als in seiner Heimat - und über dessen zahlreiche Aufenthalte in der Sommerhauptstadt Europas.

Im Gegensatz zu Brahms, dem Baden-Badener "Hauskomponisten", war Mendelssohn nur zwei Mal hier zu Gast. Und - mit Verlaub - seine erste vollgültige, nach den Streichersinfonien entstandene Orchestersinfonie in c-Moll ist mitunter ein dürres Gestrüpp. Es kommt dabei auf den Klangkörper, respektive den Dirigenten an, was er daraus macht. Da es ist dann schon höchst beachtlich, wie Baleff diese Partitur so luzide aufblättert, so quicklebendig darstellt. Er hebt das Jugendwerk in den Rang einer Meistersinfonie in der Nachfolge Beethovens, indem er die Aufbruchsstimmung, die Frische und den Überschwang des Werks mit tänzerischer Leichtigkeit in wunderbar fließende Klangrede übersetzt.

Man spürt hier auf Schritt und Tritt die Nähe der Sommernachtstraum-Ouvertüre, die nur kurze Zeit später entstand, diesen pulsierenden Märchenzauber und diese tänzerische Anmut. Baleff schafft Dramatik, nach der eigentlich in der Partitur gesucht werden muss. Da fällt zunächst das rasante Tempo der Eröffnung des Kopfsatzes auf, den der Dirigent in Sturm-und-Drang-Manier seinen in allen Registern vorzüglich besetzten Musikern vorgibt.

Wenn Frühromantik ein Auskosten der Extreme bedeutet, liegt hier Baleff genau richtig. Der c-Moll-Dramatik versetzt er die nötige Schärfe, auch ist der geheimnisvolle Unterton des Trios im Menuetto geradezu exemplarisch herauszuhören. Düster verhangen fließt es wellengleich durch den Weinbrennersaal, als gelte es, ein drohendes Gewitter anzukündigen. Im Finalsatz bezaubert die lyrische Klarinetten-Melodie über die sanft gesetzten Pizzicati der Streicher. Wie ein Schwarm Hummeln umfliegen dann die Töne die Zuhörer im fugalen Schlusspunkt.

Sie waren und sie sind ein Bestseller - und werden es aller Wahrscheinlichkeit nach auch immer bleiben: die "Ungarischen Tänze" von Johannes Brahms. Überbordende Emotionalität ist da nicht verkehrt. Da hat die Philharmonie einiges zu bieten. Mitunter klingt dies forsch, aber immer detailgenau, gut strukturiert und vor allem auf eine klangintensive Interpretation ausgerichtet. Totale Transparenz wird bei den ausgewählten Nr. 1 und 5 mit flotten Tempi kombiniert.

Ein Festmenü wäre dies für den Gulasch liebenden Brahms gewesen. Mit diesem Konzert auf höchstem Niveau lässt es sich prima in die Provence reisen, wo die Philharmonie mit Sicherheit die Herzen der Franzosen höher schlagen lässt.