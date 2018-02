Braunmatt: Wertvolles Biotop weicht Gewerbe

Baden-Baden - Die Arzneimittelfirma Cesra kann planen: Der Ortschaftsrat Haueneberstein hat am Montag grünes Licht für den Bebauungsplan Braunmatt gegeben. Auf dem Areal sollen neue Produktions- und Lagerhallen, Büros und ein Laborgebäude entstehen. Die Suche nach ökologischen Ausgleichsflächen hatte das Projekt gebremst.

Aus Sicht der Naturschützer ist es ein wertvolles Biotop, was da am Rande der Bahntrasse im Nordwesten von Haueneberstein in ein Gewerbegebiet umgewandelt wird. Sieben seltene Vogelarten wie Orpheusspötter, Wendehals und Schwarzkehlchen sowie Kröten, Eidechsen und Schmetterlinge waren in dem mittlerweile vom Bewuchs befreiten Gebiet heimisch. Deshalb reichte es nicht, auf dem Areal selbst Ausgleichsmaßnahmen für den geplanten Eingriff in die Landschaft vorzunehmen. Stattdessen werden nun mehrere derzeit landwirtschaftlich genutzte Grünflächen bei Haueneberstein und Sandweier als Biotope hergerichtet. Zudem fließt als Ausgleich Geld in die Wiederherrichtung von Trockenmauern in den Weinbergen bei Neuweier.

"Wir mussten mehr Ausgleichsfläche zur Verfügung stellen als dort Gewerbefläche entsteht", sagte Alexander Wieland von der städtischen Gewerbeentwicklungsgesellschaft GEBB, die die Erschließung und Vermarktung des Geländes leitet. Die Suche nach solchen Ausgleichsflächen, die auf dem Gebiet der Kurstadt liegen müssen, werde wegen neuer EU-Verordnungen immer schwieriger. "Hätten wir das Gebiet vor zehn Jahren entwickelt, hätten wir diese Probleme noch nicht gehabt", so Wieland. Mittlerweile bestimme jedoch der Artenschutz den Bauablauf. Zudem schlage sich der Aufwand nach seinen Worten auch im Preis für die Gewerbegrundstücke nieder. Mit dem Preis, den man an dieser Stelle verlange, sei man "gerade so an der Grenze" der Rentabilität. Sabine Iding-Dihlmann (Grüne) begrüßte die Bemühungen der GEBB um den Artenschutz. "Schließlich sollen auch künftige Generationen noch eine Artenvielfalt erleben können", sagte sie.

Problematisch ist bei dem Areal auch die Nähe der Bahnstrecke. So dürfen laut dem am Montag beschlossenen Bebauungsplan keine Wohnungen auf dem Areal entstehen. Eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben, die auf Staubbelastungen und Erschütterungen empfindlich reagieren, ist auch nicht möglich, wie Planerin Brigitte Busch dem Ortschaftsrat erläuterte. Das Gremium gab einstimmig grünes Licht für die Planung. Der Gemeinderat entscheidet am 26. Februar endgültig über das Projekt.

