Ortschaftsrat legt Amt nieder

Faustschlag ins Gesicht Baden-Baden (red) - Ein offensichtlich seit längerer Zeit schwelender Nachbarschaftsstreit hat sich am Montagabend in einer Gaststätte in Sandweier in einem Handgemenge entladen. Ein 52-Jähriger schlug dabei einem 54-Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht (Symbolfoto: dpa).

Festnahme auf Supermarktdach Baden-Baden (red) - Zwei Unruhestifter sind am Montag in Oos unterwegs gewesen. Ihr Treiben endete letztlich bei der Flucht vor der Polizei auf dem Dach eines Supermarkts. Dort wurden sie festgenommen - und sorgten für eine handfeste Überraschung bei der Polizei (Symbolfoto: red).