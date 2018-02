Baden-Baden nimmt den Klimaschutz ernst

Baden-Baden - Der Klimaschutz hat für die Stadtverwaltung Baden-Baden nach wie vor einen hohen Stellenwert. Das wurde in einem Pressegespräch deutlich, zu dem Oberbürgermeisterin Margret Mergen eingeladen hatte.

Ihr zur Seite standen mit Martin Appel (Geschäftsführer Energieagentur Mittelbaden), Martin Lautenschlager (städtischer Klimaschutzbeauftragter), Bernhard Schäfer (Geschäftsführer Eigenbetrieb Umwelttechnik), Siegfried Schmich (Fachgebietsleiter Gebäudemanagement), Martin Weßbecher (Energiedienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit Stadtwerke) und Wolfgang Schoch (Technische Abteilung Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden, GSE) gleich sechs Experten auf diesem Gebiet. Unter anderem wurden folgende Schwerpunkte thematisiert:

Zwischenbilanz zum Jahr 2015: Im Basisjahr 2010 hat sich die Stadt Baden-Baden eigene Klimaschutzziele auferlegt. Die CO -Emissionen sollte um 37 Prozent sinken, die Nutzung erneuerbarer Energien von vier auf 30 Prozent steigen und der CO -Ausstoß pro Einwohner von 9,6 auf 6,1 Tonnen pro Jahr sinken. Erreicht wurde bis 2015 eine Emissionsverringerung um zehn Prozent, der Anteil an erneuerbaren Energien stieg auf zehn Prozent und der CO -Ausstoß lag bei 8,6 Tonnen pro Einwohner und Jahr. "Das Glas ist somit halb voll", sagte OB Mergen in diesem Zusammenhang. "Wir haben unsere ehrgeizigen Ziele noch nicht erreicht, sind aber weiter bemüht, die Zahlen zu verbessern."

Photovoltaik: Im Stadtgebiet sind derzeit 901 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 14690 Kilowatt peak (kWp). Davon betreiben die Stadtwerke 15 Anlagen, die GSE 24 und die Stadtverwaltung fünf.

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Fernwärme: Der Bestand und die Potenziale in den Bereichen Kraft-Wärme-Kopplung und Nahwärme wurden anhand einer Analyse durch das Steinbeis-Transferzentrum untersucht. Auf dieser fachlichen Grundlage können mögliche Investoren und Betreiber von KWK-Anlagen durch die Verwaltung oder die Stadtwerke angesprochen werden. Außerdem ermöglicht die Studie Rückschlüsse hinsichtlich der Eignung von Quartieren für Nah- und Fernwärme im gesamten Stadtgebiet. Die Nahwärmeversorgung in den Wärmenetzen erfolgt auf Basis erneuerbarer Energien (Holzhackschnitzel) oder auf Erdgas-Basis. Neben den Nahwärmenetzen sind derzeit 77 KWK-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 5277 Kilowatt und einer jährlichen Stromeinspeisung von 9540 Megawatt-Stunden in Betrieb.

Energieeffizienz: In den vergangenen zehn Jahren wurden seitens des städtischen Gebäudemanagements rund 10,3 Millionen Euro in energetische Gebäudesanierung investiert. Im Vordergrund standen dabei Heizungs- und Fassadensanierungen. Um künftig gezielt, unter den Aspekten Gebäudeeffizienz und Wirtschaftlichkeit, energetische Gebäudesanierungen durchführen zu können, wurden 2015 im Rahmen eines Gutachtens alle städtischen Gebäude energetisch untersucht. Auf dieser Grundlage ist eine qualifizierte Vorgehensweise bei der künftigen Sanierung städtischer Objekte möglich. "Außerdem werden die Gebäudesanierungen seitens der GSE dafür genutzt, den Wärmebedarf zu senken. Die GSE hat im Jahr 2017 die CO -Emission im vorhandenen Gebäudebestand durch gezielte Energieeinsparmaßnahmen um 60 Prozent verringert", teilte die Stadtverwaltung wurde im Rahmen des Pressegesprächs mit.

Mobilität: Im öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) wurden unter anderem zwei Hybridbusse angeschafft. Für 2018 ist die Anschaffung eines Elektrobusses geplant. Dies wäre das erste Fahrzeug dieser Art in Baden-Baden. "Mit einer Fahrgastzahl von über neun Millionen Fahrgästen (2016) bieten die Stadtwerke ein nachgefragtes und klimafreundliches Konkurrenzangebot zum Individualverkehr", so der Tenor während des Pressegesprächs. Zudem bietet Baden-Baden weitere alternative Mobilitätskonzepte, wie beispielsweise das Car-Sharing. Durch die Partnerschaft mit "stadtmobil-carsharing" stehen in der Kurstadt neun Stationen für die Nutzung dieses Angebots zur Verfügung. Darunter befinden sich auch zwei Elektrofahrzeuge der Stadtwerke. Derzeit prüfen die Stadtwerke den Aufbau eines eigenen Fahrradleihsystems und die Einführung einer Mitfahr-App, die vor allem die Parkplatzsituation in manchen Stadtgebieten (Stichwort Weststadt) nachhaltig verbessern soll.

Weitere Informationen, unter anderem zu den städtischen Förderprogrammen oder dem Bonusheft der Stadtwerke, gibt es unter

www.stadtwerke-baden-baden.de