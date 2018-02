Erster Spatenstich für "Regenbogen"

(hol) - Der Andrang ist groß: Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder nach der Grundschule den neunjährigen Weg zum Abi am Markgraf-Ludwig-Gymnasium (Foto: Walter) gehen. Doch die Schule kann nur 90 Schüler aufnehmen. Am Ende musste 2017 das Los entscheiden. » - Mehr

Karlsruhe