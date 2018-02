Polizei ist Uhren-Bande auf der Spur

Die bisherigen Ermittlungen lassen vermuten, dass sich die auf den Bildern abgebildeten Männer mit großer Wahrscheinlichkeit bereits zwei bis drei Wochen vor der Tat im Großraum Baden-Baden aufgehalten und auch übernachtet haben. In dieser Zeit dürften sich die Verdächtigen auch in anderen Geschäften nach einer Tatgelegenheit umgesehen haben. Dabei wurden die nun insgesamt vier Männer, die von der Polizei gesucht werden, auch von dortigen Überwachungskameras aufgenommen.

Die Polizei vermutet, dass zudem ein Zusammenhang mit dem Raubüberfall am 1. Dezember 2017 auf einen Juwelierladen in der Lichtentaler Straße besteht. Damals waren ebenfalls Fahndungsfotos veröffentlicht worden, die den jetzt veröffentlichten zum Teil ähneln. Möglicherweise stehen die Täter auch mit einer gleich gelagerten Tat im Winter 2017 in Koblenz in Verbindung.

Hinweise sucht die Polizei auch zu einem schwarzer VW Golf mit dem Kennzeichen "AK-BN 81". Das parkende Auto in der Innenstadt war einem Streifenpolizisten aufgefallen, deshalb machte er ein Foto. In dem Auto waren wahrscheinlich die Täter bei ihren Erkundungsfahrten nach Baden-Baden unterwegs. Der Wagen war am 26. Januar in einen Unfall in der Schloßstraße verwickelt. Dort war der Fahrer mit einem geparkten Auto zusammengestoßen und danach geflüchtet. Bei Gaggenau-Selbach war der Golf wenig später wieder entdeckt worden, allerdings verlassen. Die drei Insassen waren laut Polizei in einen blauen Opel mit Mannheimer Kennzeichen eingestiegen und weggefahren. Wie sich später herausstellte, war der VW gestohlen und das Kennzeichen eine Fälschung.

Die ermittelnden Beamten bitten unter (0781)212820 um Zeugenhinweise.