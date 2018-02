Mehr als die Weiße, die in Afrika Erfolg hat

Baden-Baden/Kampala - Eine junge Frau, aufgewachsen in Baden-Baden, geht für einen Freiwilligendienst nach Ruanda. Und wird Popstar in Uganda. Was wie die verrückte Idee für einen Film klingt, ist die Lebensgeschichte von Sabrina Herr aus Sandweier. Quasi über Nacht wurde die ehemalige Klosterschülerin unter dem Künstlernamen Deena berühmt.

Eigentlich will die heute 24-Jährige im Jahr 2013 in einer Bar in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, nur ein Bierchen trinken. Ihre Freunde überreden sie zu einem spontanen Auftritt. Sie geht auf die Bühne, schnappt sich eine Gitarre und singt. Sie singt ein Lied auf Kiswahili - und begeistert die Zuhörer und den anwesenden Musikproduzenten Faizel. Faizel ist derjenige, der von Anfang an die junge Deutsche glaubt - heute ist er der Manager von Deena, der jungen weißen Frau, die in der Landessprache Ugandas singt. An sich selbst geglaubt, das hat die Sandweiererin nicht immer. In ihrem jetzt erschienenen Buch "So frei bin ich nur hier: Mein zweites Leben in Afrika" beschreibt sie das Gefühl, wie sie auf den großen Bühnen den Applaus des Publikums genießt.

Auf der anderen Seite kann man über ihre Ängste und sogar den Gedanken, alles hinzuschmeißen, lesen. Ob es ihr schwergefallen ist, über diese Dinge zu berichten? "Eigentlich nicht", sagt sie. "Ich finde es sehr wichtig, dass die Menschen, die mein Buch lesen, wirklich verstehen, wie es mir in den letzten Jahren ergangen ist." Um das zu erreichen, lege sie auf Ehrlichkeit und Authentizität großen Wert - und dazu gehöre eben auch, Dinge kundzutun, die ihr schwergefallen sind.

Noch nie schwergefallen ist es der Sängerin dagegen, aufzubrechen. So konnte es Deena nach ihrem Abitur an der Klosterschule vom Heiligen Grab kaum erwarten, nach Ruanda zu gehen und dort bei einem Straßenkinderprojekt mitzuhelfen. Mittlerweile hat die junge Frau, die neben ihrer Musikkarriere in Afrika Soziale Arbeit in Berlin studiert hat, ihren Lebensmittelpunkt nach Kampala verlegt. Dort wohnt sie in einem schönen Haus mit Garten. "Genug Palmen, die den Lärm abhalten und nah genug, um am Getümmel teilzuhaben", schwärmt Deena über ihr Domizil.

Schon einige Freunde und ihre Familie habe sie in Uganda empfangen können - und ebenso findet auch die ehemalige Handballerin (Sandweier, Sinzheim und Berlin) immer wieder den Weg nach Deutschland, sei es für Konzerte, Medienauftritte oder "um meine Familie zu besuchen", die für sie schon immer wie "ein Fels in der Brandung steht". Auch in der Kurstadt ist Deena immer wieder, denn: "Baden-Baden wird für mich immer das Zuhause bleiben, in dem ich aufgewachsen bin. Daran kann und wird sich nichts ändern."

Geändert hat sich dagegen in ihrem Leben so einiges. Zwar hat die Musik für sie schon immer eine Hauptrolle gespielt - über ihre Schulzeit sagt sie: "Wo auch immer eine musikalische Veranstaltung stattfand, war ich dabei gewesen" und "Die Musical-AG hinter mir zu lassen, war wohl der schmerzhafteste Schritt von allen". Doch im Gegensatz zu ihrer Zeit in Baden-Baden sind Bühnen und Publikum jetzt größer: Deena ist schon beim bekanntesten Silvesterkonzert Ugandas aufgetreten, vor rund 50000 Menschen. Und dennoch lässt sich die Vollblut-Musikerin weiterhin für den kleineren Rahmen begeistern: "Für eine gute Sache mache ich auch gerne Wohnzimmerkonzerte", verrät sie. So war sie im vergangenen August zu Gast in dem Kinderheim in Kampala, das die Familie Irtenkauf aus Steinbach mit ihrem Verein Malaika Smile unterstützt, und hat für die Kinder dort gesungen.

Nachdem die Badnerin, so erzählt sie, zu Beginn ihrer Karriere damit etwas überfordert war, 2015 über Nacht zum Star geworden zu sein, hat sich die lebensfrohe Deena mittlerweile daran gewöhnt, jeden Tag neue Herausforderungen zu meistern. Dazu gehört es auch, damit umzugehen, dass sie ab und zu falsch verstanden wird. In ihrem Buch schreibt Deena über Medienvertreter, die sie darauf reduzieren, dass sie eine Deutsche ist, die in Afrika Erfolg hat. Denn zwar steht Deena selbst in ihrem Buch im Mittelpunkt, doch wenn es nach ihr geht, soll ihr Werk mehr als nur eine Lebensgeschichte zeigen. "Ich möchte ein junges, modernes Bild des afrikanischen Landes zeichnen." Als Star erlebe sie "große Bühnen, tolle Menschen, VIP-Partys, Glitzer und Glamour" - dass ein afrikanisches Land auch solche Seiten hat, könnten sich viele Menschen in der westlichen Welt gar nicht vorstellen, erläutert Deena ihre Intention. Und sie geht weiter: "Deena steht dafür, was die Welt aus einem macht, wenn man unsichtbare Grenzen überschreitet. Und sie steht dafür, dass Musik alle Menschen verbindet und wir im Grunde auf der Welt doch alle gleich funktionieren."

Was die Zukunft für sie bereithält? Darüber will Deena nicht spekulieren: "Ich mache jetzt erst einmal Musik, genieße meine jungen Jahre und nehme alle Chancen mit, die mir das Leben bietet!"