Kartunger Umzug steht in den Startlöchern

Sinzheim - Die Kartunger Seeräuber erwarten am kommenden Sonntag zum Fast-nachtsumzug einige Tausend Besucher. Etwa 1800Teilnehmer werden in 90Gruppen durch den Sinzheimer Ortsteil Kartung ziehen und mit "Säbel-hoch"-Rufen begrüßt. Pünktlich um 14.11Uhr wird sich der närrische Lindwurm in Gang setzen. Bereits seit 1965 ist der Fastnachtsumzug der Höhepunkt in der fünften Jahreszeit des Seeräuberdorfes.

Die Umzugsleiter Guido Maier und Jörg Wörther haben mit dem jungen Florian Deibel "Zuwachs" bekommen und in den vergangenen Wochen das Spektakel intensiv vorbereitet. Die Reihenfolge der Teilnehmer festzulegen ist eine knifflige Angelegenheit, denn zwi-schen den sechs Musikkapellen und den lautstarken "Powerwagen" soll genügend Abstand sein. Die Reihenfolge können die Besucher den Flyern entnehmen, die sie an den Kassen erhalten.

Einer der Umzugswagen wird wie seit 41 Jahren unter dem Pseudonym "SiKaEb" teilnehmen, denn die sechs eingeschworenen Freunde kommen aus Sinzheim, Kartung und Ebenung und sind durch ihre witzigen oder skurrilen Ideen immer ein besonderer "Hingucker" beim Umzug. Michael Ernst, Karl-Heinz Peter, Manfred Huck, Werner Harbrecht, Martin Binz und Klaus Boos werkeln an zwei Wochenenden an ihrem Wagen und dem Traktor. Der Wagen mit dem diesjährigen Motto "ToysBoys", auf dem einer der Truppe ein gut genährtes Baby darstellt, muss den hohen Sicherheitsanforderungen Rechnung tragen. Auch der Traktor ist entsprechend abzusichern, erklärt Michael Ernst. "Wenn es aber künftig noch komplizierter wird, hören wir auf", meint er, denn die "44" wollen sie möglichst noch erreichen.

Die Aufstellung der Umzugsteilnehmer erfolgt im Bereich des Kindergartens "Sommerau". Von dort geht es über die Duttenhurster Straße, vorbei am Kreisel in die Kartunger Straße, dann in die Tiefenauer Straße zurück zum Kindergarten. Hier endet der Umzug. Angeführt wird er traditionell von den zahlreichen Gruppen des Kartunger Narrenclubs (KNC), darunter die Funken, die Prinzengarde, das Nachwuchsballett, die Seeräuberfrauen, die Hexen, die Prinzessinnen, die Seeräubergarde, der Prinzenclub und die Markbachtrolle. Im großen Seeräuberschiff schippern die Ehrenseeräuber vorbei, und im Prunkwagen winken das Jugendprinzenpaar Marius I. und Jule I. und das Prinzenpaar Roman I. und Céline I. den Zuschauern zu. Aber auch die Schatulla "Miss Katinga" darf in einem "Prunkwagen" mitfahren.

Befreundete Karnevalsvereine, Sinzheimer Vereine und private Gruppen aus Sinzheim und dem Umland werden mit bunten Kostümen und kreativ gestalteten Motivwagen für ein abwechslungsreiches Spektakel sorgen.

Insgesamt sind 70 Kräfte der Feuerwehr Sinzheim, dem DRK Sinzheim-Hügelsheim, KNC-Helfern und einem Security-Team im Einsatz. "Sicherheit geht vor, und Jugendliche Störenfriede werden nicht akzeptiert", betonte der erfahrene Umzugsleiter Guido Maier, der seit 1999 diesen Job macht. Damals sei der Umzug nur halb so groß gewesen. "Die Besucher sollen sich freuen und die närrischen Stunden genießen. Dank eines tollen Teams und dem Verständnis der Kartunger Einwohner, besonders von denen, die an der Umzugsstrecke wohnend, können wir einen Höhepunkt in der fünften Jahreszeit bieten", zieht er ein Fazit.

Nach dem Umzug wird beim Kindergarten in zwei Zelten und im Kindergartenkeller gefeiert. Dort gibt es schon ab 12Uhr unter anderem "Seeräuberschnitzel" und "Piratenwurstsalat", aber auch Schnitzel im Weck gibt. Zusätzlich gibt es an der Umzugsstrecke Verpflegungsstationen.