Linden erinnern an frühere Platzgestaltung Von Klaus Pittner Baden-Baden - Mit der Pflanzung von insgesamt 14Winterlinden auf der sogenannten "Konsumwiese" in der Ooswinkelsiedlung möchte sich das städtische Fachgebiet Park und Garten in enger Abstimmung mit der Baugenossenschaft Baden-Baden eG an die aus den 1918/19er Jahren stammenden Konzeptentwürfe zur Platzgestaltung anlehnen. Die ursprünglichen Planungen mit der Idee zum Bau von Gartenstadtsiedlungen, so Fachgebietsleiter Markus Brunsing, gehen auf den bundesweit bekannten Architekten Paul Schmitthenner zurück. Nach dessen Konzept entstand ein trapezförmig strukturiertes Areal mit einem zentralen begrünten Platz. Aufgrund des in der Hirschackerstraße bis in die 1970er Jahre angesiedelten Konsum-Lebensmittelgeschäftes wurde der im Eigentum der Stadt befindliche Platz seither umgangssprachlich als "Konsumwiese" bezeichnet, erläuterte Brunsing. Nach den ersten Planentwürfen Schmitthenners waren vier Baumpflanzungen in den Trapezecken der Wiese mit verbindenden Hecken vorgesehen, wie Fachgebietsleiter Brunsing und Baugenossenschafts-Geschäftsführerin Ulrike Verspohl anhand alter Pläne und Fotodokumente aufzeigten. Tatsächlich realisiert wurden dann vierzehn Bäume mit einer Öffnung zum Konsumladen. In Abstimmung mit der Baugenossenschaft sowie weitergehend auch mit dem Landesamt für Denkmalpflege habe man sich jetzt für die Wiederherstellung der damals dann umgesetzten Bepflanzung mit 14Bäumen entschieden. Als Baumart wurde ein in Baden-Baden häufig verwendeter kleinkroniger Winterlindentyp gewählt, sagte Brunsing. Dessen Kollege Traugott Bräuninger verwies noch auf einen inzwischen vorgenommenen Rückschnitt der zwischen den Bäumen vorhandenen Eibensträucher, die auch zukünftig problemlos klein gehalten werden könnten. Außerdem sei das Gesamtgelände dadurch insgesamt besser einsehbar, so Bräuninger. Für die am 5. Februar durch eine beauftragte Gartenbaufirma übernommenen Arbeiten sind laut Brunsing rund 20000Euro netto eingeplant. Die Arbeiten sollen, sofern das Wetter mitspielt, bis Ende der Woche abgeschlossen werden. Daneben hat die Baugenos-senschaft selbst ab April weitere Sanierungsmaßnahmen an acht Häuserzeilen in der Hirschackerstraße im Blick, kündigte Ulrike Verspohl an.

