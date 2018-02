PFC-Belastung der Fische bereitet Sorgen

Der Angelsportverein führte 2017 zwei Fischverkäufe durch, die am Karfreitag beziehungsweise am Tag der Deutschen Einheit stattfanden. Beide Veranstaltungen waren traditionell gut besucht. Schwerpunkt der Arbeitseinsätze waren auch im zurückliegenden Jahr Mäh- und Schnittarbeiten an den Fischwassern sowie im Naturschutzbereich. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass nach den Stürmen ein besonderes Augenmerk auf gebrochene oder abgestorbene Bäume gelegt werden müsse, da sie für ein erhebliches Gefahrenpotenzial sorgen.

Bezüglich der PFC-Belastung der Fische im Kühlsee berichtete Waldvogel über jüngste Untersuchungen. Rekordhalter sei hier im vergangenen Jahr ein Barsch gewesen, der wegen der hohen Werte ungenießbar war. Auch die Friedfische wiesen mittlerweile steigende Werte auf. Hoffnung setzt Waldvogel darauf, dass sich die Situation im Kühlsee möglicherweise mit der Abbaggerung der Forlenspitze entspannen könnte, weil sich dann die Strömungsverhältnisse im Grundwasser ändern und das belastete Seewasser möglicherweise schneller abtransportiert werden könnte.

Relativ unbelastet sei noch der alte Petersee. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe dem ASV daher auch eine Genehmigung erteilt, Fische unter der Größe von zehn Zentimetern aus dem Kühlsee zu entnehmen und in den alten Petersee umzusiedeln.

Angelmöglichkeit im Rhein

Um den Mitgliedern mehr Angelmöglichkeiten bieten zu können, hat sich die Verwaltung des ASV mit der Rhein-Pachtgemeinschaft daraufhin geeinigt, dass die Mitglieder des ASV, die noch nicht in einem der Rhein-Pachtgemeinschaft zugehörigen Verein sind, für einen Beitrag an den Fischwassern der Rheinpachtgemeinschaft fischen dürfen. Neu in den ASV eingetretene Mitglieder haben hierbei eine Wartefrist von drei Jahren.

Schriftführer Matthias Hauns wies auf einen leichten Anstieg der Mitgliederzahl hin. Kassiererin Corinna Peter konnte sich über einen zufriedenstellenden Kassenbestand freuen. Die Einnahmen waren 2017 stabil. Haupteinnahmequelle waren die beiden Fischverkäufe und die Vereinsbeiträge, Hauptausgabepunkte die Versicherungen, Pacht und Stromkosten. Ein Fischbesatz wurde wegen des PFC-Problems nicht durchgeführt. Die Kassenprüfer Dominik Schulz und Rudi Weber bescheinigten der Kassiererin eine vorbildliche Kassenführung.

Jugendleiter Marco Bergner teilte mit, dass er aus beruflichen Gründen im Vorjahr etwas eingeschränkt war. Gewässerwart Reiner Walz referierte über die Arbeitseinsätze. 2018 wird eine größere Abfallbeseitigungsaktion am Kühlsee stattfinden. Das Anangeln wurde am alten Petersee durchgeführt, dies ist auch 2018 so geplant. An-, Abangeln, Peterpokal und Forellenfischen werden wie im vergangenen Jahr durchgeführt.

Bei den Neuwahlen wurden Frenk Durm als stellvertretender Vorsitzender, Matthias Hauns als Schriftführer, Reiner Walz als erster Gewässerwart und Jannik-Marcel Schück als passiver Beisitzer jeweils einstimmig wieder gewählt.

Geehrt wurde für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft Rudi Weber. Für 40 Jahre wurden Albrecht Ullrich, Peter Schaum, Ruth Reith, Matthias Hauns, für 50 Jahre Dieter Bentner, Herbert Zeitvogel und Jürgen Waldvogel ausgezeichnet. Zu Ehrenmitgliedern wurden Bernd Brenneisen, Herbert Ullrich und Paul Durm ernannt. Wie jedes Jahr wurden auch die Fischerkönige gekürt. Als Fischerkönig bei den Erwachsenen erhielt Torsten Pflüger den begehrten Pokal, Jugendfischerkönig wurde Felix Pflüger.

Problem durch Lkw-Fahrer diskutiert

Anfragen gab es in der Versammlung wegen der Problematik durch das Verhalten osteuropäischer Fernfahrer am Rasthof. Seit der Vergrößerung der Tank- und Rastanlage Baden-Baden komme es über die Sommermonate regelmäßig vor, dass hauptsächlich osteuropäische Lkw-Fahrer in das Pachtgelände des Vereins eindringen und sich - auch in äußerst gefährlichen Bereichen rund um den Schwimmbagger - hier zum Baden und Grillen oder auch zum Angeln aufhalten (das BT berichtete).

Weiterhin, so wurde beklagt, habe die Stadt Baden-Baden dem ASV Sandweier trotz mehrfacher Anfragen bislang auch noch keine Lösungsmöglichkeiten angeboten, wie die Vereinsmitglieder bei der Abbaggerung der Forlenspitze an ihre Vereinshütte kommen sollen. Mit den Abbaggerungsmaßnahmen verschwindet auch die bisherige Zufahrtsstraße. Die Zufahrtssituation ist vollkommen ungeklärt.