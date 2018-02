Roland Kaiser will sich für städtischen "Kulturagenten" starkmachen

Baden-Baden - Den Zwischenraum von Kultur und Schule mit Leben füllen ist das Ziel des Programms "Kulturagenten für kreative Schulen Baden-Württemberg". Dass dies in der Praxis gut gelungen ist und weiter ausgebaut werden soll, zeigte sich bei einer Tagung im Alten Dampfbad, zu der sich die Verantwortlichen der beteiligten Kulturinstitutionen, Lehrer und Leiter von Baden-Badener Schulen und Mitarbeiter der Stadt getroffen hatten.

Im Zentrum der Veranstaltung stand ein Workshop, bei dem die rund 40 Teilnehmer - darunter auch die Kulturagenten - erörterten, "was es braucht, um kulturelle Bildung zu verankern." Dies erklärte Nils Hoheußle, der als Leiter des Kulturagenten-Landesbüros in Stuttgart für die Programmkoordinierung zuständig ist. Für die Durchführung von Aktionen vor Ort an insgesamt 37 Bildungseinrichtungen in zehn Kommunen im Land sind derzeit zehn Kulturagenten eingesetzt. Für Baden-Baden ist Lena Widmann verantwortlich. Ihre Aufgabe ist es, passgenaue Angebote der kulturellen Bildung für die lokalen Schulen zu entwickeln. In der Kurstadt nehmen seit Projektbeginn im Jahr 2011 die Werkrealschule in Lichtental (WRS), die städtische Realschule (RS) und die Theodor-Heuss-Schule (THS) teil.

Den Konsens des Workshops brachte Widmann auf den Punkt: Auch wenn sich das Land und die unterstützenden Stiftungen aus dem Programm wie geplant zum Schuljahresende 2018/19 zurückziehen, solle die Aktion in Baden-Württemberg und damit auch in der Kurstadt weitergeführt werden. Die Mitarbeiter der Stadt wollen nun beginnen, Strukturen zu legen, um diesem Wunsch gerecht zu werden. Ob schon im Herbst ein Konzept in den Gemeinderat eingebracht werden könne, müsse sich zeigen, so Widmann.

In einer vorausgegangenen Podiumsdiskussion der Leiter und Kulturbeauftragten der genannten Schulen hatte sich diese Meinung schon herauskristallisiert. Für den Schulleiter der THS, Werner Schlindwein, sei "das Wesentliche des Programms, dass man die Kooperation von Kulturschaffenden und Schulen nicht dem Zufall überlässt", sondern diese fest im Schulplan verankert sei. Sein Appell an den anwesenden Bürgermeister Roland Kaiser lautete daher, dass es wichtig sei, weiterhin fest eine Person in der Stadt zu haben, die für genau diese Zusammenarbeit zuständig sei. Außerdem fügte er an, dass eine weitere Honorierung vonseiten des Landes wünschenswert wäre. Kaiser, der sich vom "lebhaften" Einsatz aller Beteiligten begeistert zeigte, versprach, sich dafür einzusetzen, den Kulturagentenposten weiterhin zu besetzen.

"Die Schüler kommen auf ihre Kosten", hob etwa Silvia Wolk, Kulturbeauftragte der THS, hervor. Es sei zu beobachten, dass Kinder, die beispielsweise in Mathe oder Deutsch nicht die besten seien, plötzlich bemerkten, dass "sie etwas anderes dafür gut können". Gemeint war damit, dass sie sich in der Vielfalt der angebotenen Projekte - sei es bei einer Theateraufführung, beim Erstellen eines Zeichentrickfilms oder beim Entwickeln eigener Rezepte - verwirklichen konnten. Wegweisend für die Verankerung des Programms könnten laut Widmann die drei Projekte "Volldampf voraus!" der WRS, die Kulturtage der RS und "Allez Allee" der THS (das BT berichtete) sein, da sie langfristig angelegt seien.

Denn gleich zu Beginn hatte Hoheußle das große Programmziel formuliert: "Kunst und Kultur sollen selbstverständliche Teile des Alltags von Kindern und Jugendlichen werden." Baden-Baden sei dabei auf einem "sehr guten Weg", der mitunter durch das Netzwerk, dass sich die Schulen mit dem Theater, der Musikschule, der Philharmonie, der Stadtbibliothek, den Museen und anderen Vertretern der regionalen Kunstszene aufgebaut haben, geebnet wurde.