Hemdglunkerle-Frauen ziehen durch den Ort

So sind sie am Mittwoch als "Alte Hutschachtle" in schwarzen Uraltkleidern und mit historischen Sonntagshüten bei der Rathausstürmung dabei gewesen und am Schmutzigen Donnerstag schlüpften sie in ihre Hemdglunkerleskluft und zogen in ihren langen Nachthemden durch den stabsgemeindlichen Hauptort.

Sie besuchten "fußläufig" von neun Uhr morgens bis es dunkel wurde verschiedene Geschäfte, Banken, Privatleute und Etliche mehr, sangen Fastnachtslieder und luden zum Mitschunkeln ein. Meist wurden sie schon erwartet und gastfreundlich bewirtet. Traditionell war die erste Station eine Metzgerei im Unterdorf, wo mit Weck und heißen Wienern das erste Frühstück eingenommen wurde. Im Kinderhaus St. Vinzenz haben sie die Kinder überrascht, dann war die Zeit reif für das zweite Frühstück in einer Bäckerei mit Kaffee, Brötchen, Wurst und Käse. Auf dem Rathausplatz mischten sie sich an-schließend unter die Grundschüler, die dort feierten, dann lockten sie Bürgermeister Erik Ernst und Rechnungsamtsleiter Christoph Hettler in den Bürgersaal, wo sie mit Sekt bewirtet wurden.

Bei der Lottoannahmestelle sind alle mit einem "Sechser" überrascht worden, den sie als Laugengebäck gleich aufessen konnten. Nach dem Besuch des Kindergartens in Vorm-berg tischte ihnen "Alt-Ochsewirts Paula" eine deftige Kartoffelsuppe auf. Die drei Sinzheimer Banken wurden ebenso "überfallen" wie die Central-Apotheke und der Salon Dietrich. Alle, die besucht wurden, luden die Hemdgluckerlesfrauen gleich wieder für das nächste Jahr ein.

Große Freude herrschte im Seniorenzentrum, wo die Truppe mit dem lautstark gesungenen Ohrwurm "Wir ziehen los, mit ganz großen Schritten" in den Bingo-Nachmittag im vollbesetzten Speisesaal hinein platzte. Gleich hatten sie sich in die Herzen der Senioren gesungen, die mitsangen und mitklatschten. Mit dem Besuch im kürzlich eröffneten "Café International" im Begegnungszentrum St. Vinzenz erfreuten sie auch zugewanderte Gäste, die sich in die Schunkelrunde einreihten und somit eine weitere Facette traditioneller Kultur ihres Gastlandes kennenlernten.

Bei ihrer kilometerlangen närrischen Passion begegneten die Frauen unter anderem auch den Altenburg-Hexen sowie den Prinzessinnen, dem Prinzenclub und den Hexen des Kartunger Narrenclubs, die ebenfalls verschiedene Geschäfte besuchten.