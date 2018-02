Traum geht auf Hawaii in Erfüllung Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Ein Leben ohne permanente Bewegung ist für Birgit Marzluf undenkbar, ist die Baden-Badenerin doch in einer sehr sportlichen Familie groß geworden. Von Kindesbeinen an war sie beim Bergsteigen, Wildwasserfahren oder Wandern dabei. Mit der Teilnahme am Marathon auf Hawaii hat sie sich nun einen Traum erfüllt. Über ihren Vater, der für die SWR-Serie "Länder, Menschen, Abenteuer" viel unterwegs war, wurde sie "auf Extreme geprägt" und konnte schon früh ihre bis heute gebliebene Lust am Reisen ausleben. Im Sport war besonders die Leichtathletik schon immer ihr Ding, als Zehnjährige kam sie zur LG Baden-Baden, dem heutigen SCL Heel, und fand im Vorjahr nach dem Umweg über andere Vereine wieder dorthin zurück. Bei Trainer Stephan Schürer fühlt sie sich "absolut angekommen, da gibt es keine Steigerung mehr", ist Birgit Marzluf überzeugt. Im Einzelcoaching reizt er noch das Letzte aus der vorher schon sehr gut austrainierten Läuferin heraus, die schon immer gerne über den Tellerrand geblickt hat und mit ihrer Begeisterungsfähigkeit jede sportliche Herausforderung als neues Abenteuer ansieht. Sie schwimmt, radelt, betreibt Skilanglauf und ist begeisterte Taucherin, als dynamischer Mensch muss bei ihr "immer was gehen". Vier- bis fünfmal pro Woche trainiert die Marathonläuferin, im Kraftraum an den Geräten oder beim individuellen Ausdauertraining. Die Ebersteinburgerin läuft viel im Wald rund um ihre Heimat, und auch nach jahrelangem Training liebt sie immer noch diesen Adrenalinschub ausgeschütteter Glückshormone und das Gefühl, man könnte alles bewältigen, wie sie es selbst beschreibt. Ob sie bei einem ihrer zahlreichen Wettbewerbe ganz vorne landet, ist dabei zweitrangig, es ist die Freude am Laufen, die Birgit Marzluf antreibt. Sie ist seit 33 Jahren beim SWR angestellt und dort für Gebäudetechnik und Energiemanagement zuständig, hat aber auch bereits in andere Abteilungen hinein geschnuppert. Durch ihre Teilzeittätigkeit kann sie Beruf und Training gut mit der Familie in Einklang bringen und schafft es sogar noch, mit ihrem Mann Tennis zu spielen. Der sieht von ihr anvisierte Halb- oder Vollmarathons als ideale Gelegenheit, einen solchen Trip mit gemeinsamen Urlaubstagen zu verbinden, so war er auch jetzt beim Tropen-Marathon als ihr größter Fan mit auf Hawaii. Vor wenigen Wochen hat sich Birgit Marzluf mit ihrer Teilnahme beim Marathon auf Hawaii einen Traum erfüllt. Schon immer wollte sie dieses besondere Flair erleben, und es bedeutete für sie "Abenteuer pur", morgens um fünf Uhr gemeinsam mit 30000 Läufern am Ala Moana Boulevard zu starten. Der Startschuss erfolgte im Dunkeln gleichzeitig mit einem Feuerwerk. Durch die Innenstadt ging es Richtung Diamond Head, einem erloschenen Vulkankrater. Bis dahin befand sie sich noch auf Kurs, doch ein welliger Anstieg und ein plötzlich hereinbrechendes Unwetter mit starkem Regen und Gegenwind kostete viel Kraft, und sie bekam Blasen an den aufgeweichten Füßen. Doch der Sonnenaufgang um sieben Uhr entschädigte für alles, die Läuferin bewältigte auch den zweiten Anstieg, und der Kurs bewegte sich in Richtung Waikiki bei einem phänomenalen Blick aufs Meer. Mit ihrer Endzeit von drei Stunden und 31 Minuten wurde Birgit Marzluf schnellste deutsche Teilnehmerin, von allen 93 "Germany-Läufern" kamen nur vier Männer vor ihr ins Ziel. Für die Zukunft hat sie noch viele Laufträume rund um die ganze Welt.

