Höherer Zuschuss fürs Überleben

Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die Stadt will den Zuschuss für den Einzelhandel in der Innenstadt von derzeit 50000 Euro im Jahr auf 100000 erhöhen. Damit soll die Erarbeitung und Umsetzung eines Vermarktungskonzepts finanziert werden, um den innerstädtischen Einzelhandel überlebensfähig zu machen. Das Vorhaben ist eine Konsequenz aus dem Ergebnis einer 2017 vorgenommenen Einzelhandels- und Tourismusbefragung durch ein Marktforschungsinstitut. "Die Ergebnisse weisen nach, dass Baden-Baden sowohl regional als auch überregional nicht in dem Maße, wie es sich die Stadt wünscht, als Einkaufsstadt wahrgenommen wird", heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Hauptausschuss, der am 19. Februar über das Thema beraten soll. Dies sei überraschend, "da die Stadt von einem internationalen Publikum frequentiert wird und über ein überdurchschnittlich hochwertiges und attraktives Waren- und Sortimentsangebot verfügt", heißt es weiter. Gut funktionierender Handel und ein hochwertiges Angebot seien wesentliche Voraussetzungen für eine attraktive Innenstadt. Diese werde durch die "Gesamtheit ihrer Angebote" definiert und umfasse beispielsweise auch Gastronomie und Hotellerie, kulturelle sowie touristische Angebote. Dabei bestünden gegenseitige Abhängigkeiten - "das heißt: Attraktivitätsverluste eines Bereichs schlagen sich unmittelbar auch auf andere Bereiche nieder", wird festgestellt. Der Einzelhandel befinde sich derzeit generell in einer schwierigen Situation. Der Internet-Handel wachse ungebrochen. Das lege nahe, dass sich die Situation künftig verschärfen werde. Das sei mit "deutlich negativen Auswirkungen für die Innenstädte verbunden", heißt es. Deshalb seien alle Betroffenen aufgerufen, organisatorisch und finanziell einer Abwärtstendenz entgegenzuwirken. BBI soll mehr Mitglieder gewinnen Deshalb soll der Gemeinderat die jährlichen Zuschüsse für den Innenstadt-Einzelhandel von derzeit 50000 im laufenden Jahr auf 75000 und ab 2019 auf 100000 Euro erhöhen. "Voraussetzung für eine Zuschusserhöhung ist ein mit der Stadtverwaltung abgestimmtes Vermarktungskonzept, das insbesondere auf die Gewinnung zusätzlicher Einkaufskunden zielt und den innerstädtischen Einzelhandel als Gesamtheit bewirbt", heißt es in der Vorlage. Ziel müsse es auch sein, den Verein Baden-Baden Innenstadt (BBI), in dem die Geschäftsleute im Zentrum organisiert sind, auf eine breitere Mitgliederbasis zu stellen und dabei auch weitere innerstädtische Interessengruppen zur Mitgliedschaft zu bewegen. Für die Innenstadt müsse eine Gesamtlösung gefunden werden, "die den Einzelhandel auch bei sich ändernden Rahmenbedingungen konkurrenz- und überlebensfähig macht", heißt es. Seit mehr als zehn Jahren fördert die Stadt den Handel im Zentrum mit 50000 Euro jährlich. Mittel in gleicher Höhe steuert der Einzelhandel selbst bei, um beim New-Pop-Festival und bei verkaufsoffenen Sonntagen die Innenstadt als Einkaufsziel zu bewerben. Der Betrag für 2018 ist im Januar vom Gemeinderat bewilligt worden. Das Gremium muss nun am 26. Februar über die geplante Erhöhung abstimmen. Seit 2013 bekommen auch die Einzelhändler in der Weststadt und in Lichtental einen städtischen Zuschuss von jeweils 8000 beziehungsweise 5000 Euro im Jahr. Kustadt-Spitzen

