64 000 Patienten in zehn Jahren Von Ulrich Philipp Baden-Baden - "Die Geschichte des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Baden-Baden ist eine Erfolgsgeschichte". Ingo Wiedenlübbert ist voll des Lobes für den Verein Ärztlicher Bereitschaftsdienst Baden-Baden e.V., der in diesen Tagen zehn Jahre besteht. Seit 1. Februar 2008 kümmern sich etwa 40 Ärzte und Ärztinnen sowie elf Medizinische Fachangestellte (MFA) um eine reibungslose Versorgung ihrer Patienten. Damals wurde entschieden, für die Bevölkerung bei medizinischen Notfällen eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen außerhalb der Öffnungszeiten der Hausärzte. Die vertraten sich zwar gegenseitig, für Patienten war es aber oft umständlich, anstatt zum Doktor um die Ecke, zu dessen Kollegen in einen anderen Stadtteil zu gehen. Damit war es vorbei, als der Verein zwei Behandlungsräume und ein Anmeldezimmer in der Klinik Balg anmietete und eine Praxis einrichtete. "Seither haben wir 64000 Menschen hier behandelt" sagt Wiedenlübbert stolz, "dabei gab es insgesamt nur zehn Beschwerden, das ist gigantisch" ergänzt der Internist. Diese richteten sich in keinem einzigen Fall gegen die Medizinischen Fachangestellten. "Die machen einen Mega-Job", schwärmt Wiedenlübbert, "obwohl sie neben ihrer medizinischen Arbeit viel bürokratischen Aufwand erledigen und auch den Fahrdienst zwischen Baden-Baden, Bühl und Iffezheim koordinieren müssen". Das Einzugsgebiet des Baden-Badener Bereitschaftsdienstes umfasst den Raum Mittelbaden ohne Rastatt, wo ein eigener Dienst installiert ist. Die Akzeptanz des Bereitschaftsdienstes in der Bevölkerung nahm stetig zu "nach schleppendem Beginn", so Wiedenlübbert, "heute kommen an einem Wochenende zwischen 70 und 100 Menschen, die Hilfe suchen. Die Beschwerden entsprechen dem klassischen Hausarztspektrum von Infekten über Probleme mit der Wirbelsäule bis zu internistischen Auffälligkeiten. Schwere Fälle oder Patienten, die liegend mit dem Krankenwagen in der Klinik eintreffen, werden nach wie vor in erster Linie in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) versorgt. Eine große Entlastung war die Schaltung der Telefonnummer 116117 vor zwei Jahren, die in ganz Deutschland gilt. "Bis dahin mussten die Patienten eine 13-stellige Nummer wählen und die lautete auch noch für jeden Bezirk anders", so Wiedenlübbert. Um weitere Vorteile für die Patienten zu schaffen, finden aktuell Gespräche über eine Verzahnung der Strukturen des Bereitschaftsdienstes mit der ZNA der Stadtklinik statt. Ziel ist unter anderem eine geringere Arbeitsbelastung, vor allem soll es für die Patienten nur noch eine Eingangstür geben, "das ist wichtig", betont Wiedenlübbert mit Hinweis auf den beachtlichen Fußweg, der im Außenbereich der Stadtklinik zwischen Bereitschaftsdienst und ZNA liegt. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst, 116117, ist geöffnet von Montag bis Freitag sowie vor Feiertagen 19 bis 22 Uhr, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr.

