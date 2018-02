Halberstunger außer Rand und Band



Sinzheim (cn) - Was für ein enorm kreatives Potenzial in Halberstung schlummert, das erlebten rund 200 Besucher bei einem mehrstündigem Faschingsprogramm in der Bürgerbegegnungsstätte. Auf der Bühne zelebrierte der Halberstunger Fastnachtsclub (HaFaClu) zu seinem 22-jährigen närrischen Jubiläum ein gelungenes Programm hausgemachter Beiträge - auch die besten Aufführungen aus 22Jahren. Alle am Ort vertretenen Vereine, aber auch befreundete Gruppen von auswärts unterstützten das bis nach Mitternacht andauernde Programm. Die musikalische Begleitung übernahmen die Pedies. Gleich zu Beginn regnete es glitzernde Goldschnipsel auf die Köpfe der Besucher, die HaFaClu-Mitstreiter mit Konfettikanonen von der Bühne aus losgeschossen hatten. Die Kanonendonner verwiesen auf das Motto des Abends, das da lautete: "Außer Rand und Band am Sandbachstrand". Seit 19 Jahren gehört die Weitenunger Garde mit einem Tanz der Funkengarde sowie mit einem Showtanz zum festen Bestandteil desProgramms, so auch wieder in diesem Jahr. Die Tänzerinnen überraschten galant als Flamingos kostümiert mit einem Charleston. Mit lustigen Wortspielereien nahm die Granate der Halberstunger Fastnacht, Heinz Zeller, die Gäste mit zu einem von einem Kokspiloten gesteuerten Schaukelflug nach Amerika. Um der Rentenarmut ab 70 zu begegnen, trällerte das Quintett des Gesangvereins ein Loblied auf die Frauen mit Hektar. "Liebe vergeht, doch Hektar besteht", lautete die Losung. Das Publikum forderte von den Sängern die Zugabe "Gutselstand" in verschiedenen Sprachen. Seit dieser Kampagne residiert neben dem Halberstunger Froschkönig Stefan Huber eine weitere Würdenträgerin, Marina Steimer als Schnapsprinzessin. Dass sich im Dorf mittlerweile einige Adlige wie ein Boule-König, ein Pfingstkönig, aber auch ein Bauwagenarchitekt tummeln, davon zeigten sich die drei Putzfrauen Heidi Bender, Daniela Udri und Inge Fechner mit ihren schnoddrigen Goschen überzeugt. Ein messerscharfes Mundwerk bewies Sabrina Weber als Landei "Marie". Siegfried Sonder mimte den Spitzbuben "Fred". Die beiden von der B'Sonders Bühn nahmen den anwesenden Bürgermeister Erik Ernst auf die Schippe, hätte dieser doch beim Seniorennachmittag ein Schläfchen am Tisch gehalten. Was passiert, wenn das Frühstücksfernsehen die Gymnastiksendung mit einer Kochsendung tauscht, und ein Ehepaar den Wechsel verpasst, dies demonstrierten Roland Geßler und Heinz Zeller bei einem klasse Sketch. Letztlich landete der eine als Brathähnchen in der Pfanne. Einen Höhepunkt feierte das Publikum mit der Darbietung eines grandiosen Fastnachtsstadls, mit dabei alle wichtigen Persönlichkeiten und solche, die sich dafür halten: Helmi, der ehemalige Hilfshausmeister der Bügerbegegnungsstätte, die ihrer Rolle entwachsenen Pippi und Poppi, der Jäger, Rotkäppchen, das tierisch auf den bösen Wolf steht, sowie Maria und Margot Hellwig, bestens parodiert von HaFaClu-Aktiven. Ein Männerballett des Sportvereins, die Bauwagenbuben sowie die Vimbucher Blaue Garde und die Funkengarde rundeten die Bühnentänze ab. Das große Finale begann mit einem Medley der Stimmungsmacher schlechthin, den Sandbachbriehlern. Sie besangen die Kaulquappen-Gaudi im Sandbachteich, den Fetzen vor der Lapp beim Urlaub in Marokko und die Sinzheimer Straßenlöcher mit dem Schwammdrüber-Blues.

