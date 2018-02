Gute Laune und Heiterkeit im Marienhaus

(jo) - Alles, was die Große Kreisstadt an Zünften und närrischen Gruppen zu bieten hat, marschierte auf. Schätzungsweise 15 000 Besucher säumten die Innenstadt, um den Höhepunkt der Bühler Straßenfastnacht zu erleben (Foto: bema). Drei Jury-Preise gingen nach Weitenung. » - Mehr

(dm) - Zum 53. Mal zog in der Barockstadt am Sonntag ein närrischer Korso durch die Innenstadt, etwa 60 Gruppen zählte er dieses Mal. Die Mischung aus karnevalistischen Gruppen, Hästrägern, Musikgruppen und Wagen setzte bunte Tupfer gegen das triste Wetter-Grau (Foto: fuv). » - Mehr

(mag) - 41 Nummern stark war der Gaudiwurm, der sich am Sonntag durch Iffezheim schlängelte. Der bunte Bilderbogen bot einiges für Augen und Ohren. Das Themenspektrum reichte dabei vom Wechsel im Bürgermeisteramt bis hin zur großen Politik (Foto: mag). » - Mehr

(red) - Die Forbacher Talhutzeln haben närrisches Jubiläum gefeiert - und viele Gruppen kamen. Der Umzug lockte 50 Gruppen und rund 1 300 Teilnehmer an. Eine Bestmarke - kein Wunder, forderte der Verein mit einem Wagen die Anerkennung als Weltkulturerbe (Foto: Vogt). » - Mehr

Au am Rhein