Verzicht auf Gummibärchen, Fleisch und Milch - oder aufs Fasten

Baden-Baden - "Ich freue mich echt auf die Fastenzeit", sagt Viktoria Kalaycioglu. Sie steht in ihrem Blumenstand auf dem Augustaplatz und lacht - obwohl sie gestern damit begonnen hat, 40 Tage lang kein Fleisch und keine Milchprodukte zu essen. Konsequent geht sie die Fastenzeit an. Manch anderer ist da weniger streng mit sich - oder verzichtet gar nicht. Die Bandbreite ist weit, das hat eine Umfrage in der Baden-Badener Innenstadt zum Thema Fasten ergeben.

Das Fasten ist zwar in vielen Religionen ein zentrales Element, die Regeln werden aber längst nicht mehr so streng ausgelegt und befolgt wie früher. Und doch fällt für viele am Aschermittwoch der Startschuss für eine Zeit des Entsagens - egal ob gläubig oder nicht.

So hat die 17-jährige Caroline Pustinova nicht der Religion wegen in der Passionszeit - zwischen Aschermittwoch und Ostern - zwei Jahre hintereinander auf Gummibärchen verzichtet, sondern eher aus praktischen Gründen. "Ich finde das einen guten Zeitraum und eine gute Länge", erklärt sie. In diesem Jahr wolle sie aber auf nichts bewusst verzichten.

Dieses Vorhaben hat auch Luca Mühlfeit (19). Zwar habe er schon einmal zwei Jahre lang keine Süßigkeiten gegessen und auch mal versucht, weniger das Handy zu benutzen oder weniger Shisha zu rauchen, angepasst an die christliche Fastenzeit habe er sich dabei aber nie.

Ganz anders hält es da Blumenverkäuferin Viktoria Kalaycioglu. Die christlich-orthodoxe Türkin hält sich seit 21Jahren an die vorgeschriebene Fastenzeit - und das "richtig gerne", wie sie strahlend beteuert. Nicht nur vor Ostern, sondern auch vor Weihnachten und Maria Himmelfahrt kommen bei der 36-Jährigen weder Fleisch noch Milchprodukte auf den Teller. In der ersten Woche müsse man sich noch daran gewöhnen, aber dann falle es ihr ganz leicht - vor allem wegen des Befindens danach: "Nach den 40 Tagen fühle ich mich leicht und kräftig."

Nicht ganz leicht fällt es Bertold Oser, auf die geliebte Schokolade zu verzichten. Seit einigen Jahren zieht er die 40Tage ab Aschermittwoch dennoch durch. Neben der Religion spielt der Gesundheitsaspekt für ihn dabei eine wichtige Rolle. Denn gute Erfahrungen hat er bereits gemacht: Vor vier Jahren hat der 63-Jährige in der Fastenzeit auf Cola verzichtet und "seitdem trinke ich gar keine Cola mehr". Und auch dem Zucker im Kaffee hat er auf diesem Weg abgeschworen. Ob das auch mit der Schokolade funktioniert?

Mit Alkohol kann es klappen, dafür ist Landwirt Erwin Schemel ein gutes Beispiel. "Vor zehn Jahren habe ich in der Fastenzeit wegen einer Wette keinen Alkohol getrunken", erzählt er - und er habe auch danach nie wieder einen Tropfen angerührt. Ansonsten habe der Önsbacher die Fastenzeit noch nie zum Anlass genommen, auf etwas zu verzichten. Das müsste für ihn anderer Gründe haben: "Wenn ich einmal Gewichtsprobleme bekomme, dann würde ich vielleicht keine Süßigkeiten essen", sagt er und zwinkert.

Monique Moll ist da etwas strenger mit sich. Die 67-Jährige ist überzeugt: "Ich bin sehr dafür, dass man seinem Körper und oder seiner Seele ab und zu etwas Gutes tut." Für sie hat der Verzicht auf Süßigkeiten, in dem sie sich in der Fastenzeit seit 20 Jahren übt, aber noch einen weiteren, viel tieferen Sinn: "Klar, die Welt wird durch meinen Verzicht auf Süßes nicht besser. Aber dadurch kann man sich bewusstmachen, wie gut es uns eigentlich geht." - speziell dadurch, dass man etwas entsagt, von dem man sonst vielleicht manchmal zu viel isst.