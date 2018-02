Dubiose Telefonanrufe beschäftigen Polizei Von Heiko Borscheid Baden-Baden - Es ist nichts Neues und doch fallen immer wieder Menschen auf die Masche von Trickbetrügern herein. In den vergangenen Tagen war Baden-Baden wieder das Ziel einer großangelegten "Telefonaktion" einer betrügerischen Bande. Zwölf Fälle mysteriöser Anrufe wurden der Polizei gemeldet - die Dunkelziffer liege wohl weitaus höher, meint der Experte auf diesem Gebiet: der Erste Kriminalhauptkommissar Klaus Diebold. Zusammen mit seinem 38-köpfigen Team ist er unter anderem für die Aufklärung dieser Art von Kriminalität, aber auch für die Prävention verantwortlich. "Jedes durch vorherige Information unterbundene Verbrechen ist als Erfolg zu werten", sagt der erfahrene Kriminalbeamte. In der Regel gehe es gerade bei älteren Mitbürgern darum, diese auf die Vorgehensweise der Betrüger vorzubereiten, damit am Ende keine unwiederbringbaren finanzielle Verluste stehen. Derzeit ganz oben bei den Trickbetrügern steht die Masche von Anrufen mit in der Regel gefälschten Rufnummern. "Das heißt, die im eigenen Display angezeigte Anrufernummer sieht so aus, als käme das Telefonat tatsächlich von einer offiziellen Stelle", erklärt Diebold. Im Display ist dann beispielsweise die Anrufernummer 072216800, was für den Polizeiposten Baden-Baden stehen würde, zu lesen. Call-ID-Spoofing nennt sich diese Technik und wird vornehmlich aus dem Ausland vorgenommen. Der Anrufer, der mehrere Tausend Kilometer weit entfernt sitzt, sucht sich willkürlich Namen, die auf ein gehobeneres Alter des potenziellen Opfers schließen lassen, aus dem Telefonbuch aus, erklärt der Fachmann. In diesem Gespräch gibt sich der Anrufer meist als Kriminalbeamter aus und warnt das eventuelle Opfer vor einem bevorstehenden Raubüberfall, vor dem die Polizei nicht schützen könne. Er "rät" daher dazu, das im Haus gelagerte Bargeld der Polizei zu übergeben. Willigt der Angerufene ein, wird ein Übergabezeitpunkt vereinbart und ein vermeintlicher - selbstverständlich keineswegs echter - Kripomitarbeiter holt das Geld ab. "Die Täter gehen gar so weit, dass sie durch geschicktes Hinterfragen die Bankverbindung des Opfers herausbekommen und diesem daraufhin raten, Geld vom Konto abzuheben, da es dort ebenfalls nicht sicher sei. Es solle ebenfalls der Polizei übergeben werden, die darauf aufpassen würde", erzählt Diebold. Im vergangenen Jahr kam es bei drei solcher Fälle zur "Vollendung", wie es in der Polizeisprache heißt, mit einem Gesamtschaden von 118800Euro. Neben dieser Masche ist auch nach wie vor der "Enkeltrick" eine sehr beliebte Betrugsform. Bei diesem werden ebenfalls ältere Menschen per Telefon kontaktiert. Der Täter oder die Täterin - oft spielen weibliche Stimmen eine große Rolle, weiß Diebold - gibt sich als Enkel aus. "Hallo Oma, weißt Du denn nicht, wer am Telefon ist?", so der übliche Gesprächseinstieg. Der Angerufene nennt dann in der Regel den Namen eines seiner Enkelkinder "und schämt sich obendrein noch, dass er dieses nicht gleich erkannt hat", sagt der Erste Kriminalhauptkommissar. Geht es beim "Enkeltrick" eigentlich nur um Bargeld, welches das falsche Familienmitglied laut dessen Angabe für die Anzahlung einer Wohnung oder eines Fahrzeugs benötigt, werden bei der Variante mit den falschen Polizisten auch Schmuck oder wertvolle Münzsammlungen von den Tätern "akzeptiert". In all diesen Fällen rät Diebold zu größter Vorsicht und Misstrauen. In jedem Fall sollte die Polizei informiert werden, damit dort die Informationen zusammenlaufen. Diese berät die potenziellen Opfer und leitet in der Regel auch eine Fahndung oder Telefonüberwachung ein. Auf diese Weise wurden die Täter schon mehrfach bei der Geldübergabe gefasst.

