Kriminalpolizei beschlagnahmt MLG-Schülerzeitung

Baden-Baden - Es waren rebellische Zeiten, damals um 1968, selbst am altehrwürdigen Markgraf-Ludwig-Gymnasium rumorte es kräftig. Seit am 2.Juni 1967 Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen worden war, drangen aus dem fernen Berlin die Proteste der Studenten und der APO (Außerparlamentarische Opposition) allmählich bis nach Baden-Baden vor und bedrohten die kleinstädtische Idylle.

Überall herrschte Aufbruchstimmung und in viele Schülerköpfe hatte sich eine zeitgemäße Verachtung des bürgerlich-humanistischen Leistungsgedankens eingeschlichen - dem gymnasialen Erfolg nicht unbedingt förderlich. Immerhin konnte man so fehlenden Fleiß auf intelligente Art mit einem ideologischen Überbau kompensieren.

Auch ich ließ mich gerne anstecken, obwohl ich (Abi-Jahrgang 1972) die laute Forderung nach einer unabhängigen, sozialistischen Schülerorganisation (nannte sich am MLG dann USG - Unabhängige Schülergemeinschaft) und den Kampf gegen eine repressive Sexualmoral noch nicht vollständig begriffen hatte. Von "Sit-in", "Teach-in" und "Love-in" hatte ich bis dahin auch noch nichts gehört, aber dass ein reaktionärer Oberbürgermeister den mit Spannung erwarteten Auftritt des prominenten Studentenführers Rudi Dutschke im Kurhaus untersagte, das wollte man nicht einfach hinnehmen. Schließlich hatten politisch engagierte MLG-Schüler wie Günter Degler oder der Landes-Schulsprecher Jürgen Rade gute Kontakte zum SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) nach Berlin, und das MLG sollte nicht als provinzielles Kleinstadt-Gymnasium dastehen.

Dutschke konnte dann - sehr zum Missfallen vieler Baden-Badener Bürger und der Schulleitung - am 5. Januar 1968 wenigstens in der Konzertmuschel mit Megafon vor über 1000 Zuhörern sprechen, mit anschließender Demonstration zum Haus des OB. Ein kleiner Sieg, auch wenn es in meiner Erinnerung sehr kalt und verregnet war, und sich die Demo bald auflöste. Aber das war ja auch erst der Auftakt für die in Baden-Baden ankommende 1968er Revolte.

Die legendäre MLG-Schülerzeitschrift "Ça ira" (herausgegeben von der USG und benannt nach dem Motto der Französischen Revolution; "wir schaffen das", im übertragenen Sinn) sollte sich noch oft und gerne mit dem städtischen Establishment anlegen, also dem damaligen OB Ernst Schlapper ("Das Autoritäre liegt mir etwas", zitiert nach "Der Spiegel", 25.März 1968), oder dem vom Einser-Primaner Degler bitter enttäuschten Oberstudiendirektor Steidel ("Ich möchte Ruhe haben an der Schule").

So wurde im März 1968 gleich die erste Nummer der rebellischen Schülerzeitung sogar von der Kriminalpolizei beschlagnahmt, und ein Strafverfahren wegen der Verbreitung unzüchtiger Schriften angestrengt. Daraufhin wollte natürlich jeder das Blatt haben. Es war die Zeit der Mini-Röcke, die Mädchen hatten noch nicht lange Einzug am MLG gehalten und bei Schülern (und Lehrern!) für anhaltend hormonelle Verwirrung gesorgt. In Sichtweite der hohen Schulhausflure mit den großen Fenstern befand sich damals noch das Richard-Wagner-Gymnasium (heute Clara-Schumann-Musikschule), vor dieser Zeitenwende auch nur den Mädchen vorbehalten. Und in der Hausordnung des MLG war noch zu lesen, dass jegliche "akustische oder optische Kontaktaufnahme" verboten war.

"The times they are a-changing" hatte Bob Dylan schon 1964 gesungen, in Baden-Baden dauerte es eben nur etwas länger... Für uns war es eher ein zusätzlicher Anreiz, die Kontakte zu intensivieren.

Bei dem in der "Ça ira" erschienenen und sofort inkriminierten Artikel handelte es sich im Übrigen nur um den Abdruck eines harmlosen Vortrags des später prominenten und anerkannten Soziologen und Sexualforschers Günter Amendt. Er wusste zu provozieren und plädierte dafür, Reck, Barren und Schwebebalken aus den Turnhallen zu entfernen und statt dessen Matten auszulegen - "pour faire l'amour". Das kam nicht nur bei uns am MLG gut an, und begeistert forderten wir auf selbst gemachten Plakaten: "Schafft die Kastrationsgeräte raus, legt Matten aus."

Es wurde ja leider nie umgesetzt, aber in diesen Zeiten genügte das schon für einen Pornografie-Vorwurf, und so erschienen heitere Artikel über das MLG in "Zeit" und "Spiegel", und wir hatten die zweifelhafte Ehre einer Schlagzeile in der Bild-Zeitung: "Baden-Baden: Schüler wollen Liebe in Turnhalle" (zitiert nach: "Kinderkreuzzug", hrsg. von Günter Amendt, rororo aktuell, Januar 1969).

Amendt machte sich in einem ironischen Brief an die "Ça-ira"-Redaktion des MLG auch prompt über die ganze Geschichte lustig, und distanzierte sich spöttisch ausdrücklich von seiner ursprünglichen Forderung. Schließlich seien die Turnhallen dafür doch gar nicht geeignet: Sie seien zugig, röchen meist schlecht, die verbliebenen Turngeräte provozierten weiterhin Kastrationsängste, und die Matten seien sowieso viel zu rau! Zweifellos richtige Feststellungen, auch wenn sie nicht gerade zur Beruhigung beitrugen, aber es gab sowieso bald auch am MLG Wichtigeres zu tun. Das Attentat auf Rudi Dutschke im April 1968 hatte die Proteststimmung weiter aufgeheizt, und die Verabschiedung der Notstandsgesetze - mit nicht unerheblichen Einschränkungen der bürgerlichen Rechte - durch die Große Koalition in Bonn stand bevor. Da wollten wir zeigen, dass die Provinz lebt, und die MLG-Schüler das progressivste politische Bewusstsein in der Kurstadt entwickelt hatten. Am 30.Mai 1968, dem Tag der dritten Lesung im Bundestag, wurden ein Schulstreik und eine Demo organisiert, an der stolze 700 Schüler teilnahmen, gefühlt zumindest, genau lässt sich das wohl nicht mehr ermitteln.

Wahrscheinlich war ich nicht der Einzige, dem die ganze Bedeutung der Notstandsgesetze nicht klar war, aber etwas Besseres als die Schule sollten wir an diesem Tag überall finden. Tapfer zogen wir trotz eintreffender Polizei untergehakt durch die Stadt und skandierten: "Benda (der damalige Innenminister) mit dem Notstandsknüppel schlägt das Grundgesetz zum Krüppel." An ebenso schlagkräftigen wie eingängigen Sprüchen gab es ja keinen Mangel. Am RWG vorbei, dann Richtung Gymnasium Hohenbaden riefen wir "Solidarisieren - mitmarschieren", und tatsächlich sprangen einige mutige Hoba-Schüler im Erdgeschoss aus dem Fenster, denn der Hausmeister hatte den Haupteingang abgeschlossen!

Die meisten Demos fanden natürlich in den großen Universitätsstädten statt, aber wir hatten Baden-Baden und das MLG auf die Landkarte gesetzt und durften uns kurze Zeit als Teil einer Jugendbewegung fühlen. Die Notstandgesetze wurden wenig später trotzdem verabschiedet (aber mussten glücklicherweise bisher nie angewendet werden), die meisten "Gammler" und "Rädelsführer" machten in den kommenden Jahren ihr Abi, nicht wenige auch beachtliche Karrieren auf dem Marsch durch die Institutionen. Aber heute wissen wir ja, dass dieser Marsch die Marschierenden oft stärker verändert hat als die Institutionen.

Zur Person: Thomas Neuhauser, Abitur am MLG 1972, Journalist, ARTE-Redakteur von 1992 bis 2016