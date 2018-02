Kontaktbörse für Aus- und Weiterbildung

Sinzheim - Eine Erfolgsgeschichte schreibt das Sinzheimer Ausbildungsforum, das am Dienstag, 27. Februar, in der Fremersberghalle wieder seine Türen öffnet. Zum elften Mal werden Schüler der 8. bis 10.Klassen zusammen mit ihren Eltern eingeladen, um sich hautnah über berufliche Ausbildung oder schulische Weiterbildung zu informieren.

Zu einem Auftaktgespräch trafen sich Kurt Rohner, Initiator des Ausbildungsforums, zusammen mit Christoph Hagel, Rektor der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim und Gudrun Wilke-Droll, Rektorin der Nikolaus-Kopernikus-Werkrealschule in Hügelsheim. Auch Hügelsheims Bürgermeister Reiner Dehmelt, Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst und Annemarie Huck, im Hauptamt der Gemeinde Sinzheim auch zuständig für den Bereich Schulen, nahmen an der Besprechung teil.

Ziel des Ausbildungsforums sei es, sagte Rohner, Schülern und Eltern die Notwendigkeit frühzeitiger Praktika aufzuzeigen und Kontakt zu Unternehmen zu schaffen, die Praktikumsplätze und Ausbildungsplätze anbieten. Weiterhin soll auch Schulen eine Plattform geboten werden, mit jungen Leuten, die an eine schulische Weiterbildung denken, ins Gespräch zu kommen.

"Dies hat in den Vorjahren hervorragend geklappt", bestätigte Christoph Hagel. Gerade bei Handwerksbetrieben und sonstigen Firmen, die wie alle Teilnehmer sich mit einem Infostand präsentieren, stünden oft ehemalige Schüler als jetzige Auszubildende sowie deren Ausbilder bereit, um ausführlich über ihren Beruf zu informieren.

Gerade die Wirkung der ersten unverbindlichen Kontaktaufnahme sei nicht zu unterschätzen. Deshalb sei dringend anzuraten, dass auch die Eltern ihre Tochter oder ihren Sohn zum Ausbildungsforum begleiten. Diesem Aspekt zollt auch die Veranstaltungszeit Rechnung, denn die "Kontaktbörse" ist am frühen Abend von 17 bis 20 Uhr in der Festhalle und einem Teil der angrenzenden Sporthalle geöffnet.

"Für unsere Neuntklässler, in deren Lehrplan das Fach WBS, Wirtschaft, Beruf, Studienorientierung, steht, ist der Besuch des Ausbildungsforums Pflicht, die Acht- und die Zehntklässler sind eingeladen", erläuterte der Realschulrektor. "Wir sehen es als unsere Aufgabe an, unsere Schüler auf dem Weg in die Berufswelt oder zur schulischen Weiterbildung zu begleiten", führte er weiter aus. Seine Hügelsheimer Kollegin von der Werkrealschule bestätigte dies, wobei es in ihrem Bereich auch darauf ankomme, die jungen Menschen stärker zu motivieren, sagte Gudrun Wilke-Droll.

Neben Sinzheimer Firmen und der Gefa, der Gemeinschaft der Sinzheimer Fachbetriebe, präsentieren sich insgesamt rund 70 Teilnehmer, darunter auch weiterführende Schulen und Verbände. Fast alle Firmen bieten Praktikumsplätze an.

Sieben bis acht neue Teilnehmer seien in diesem Jahr hinzugekommen, so Kurt Rohner, der nicht nur ausbildender Unternehmer, sondern auch Mitglied im Gemeinderat ist. "Wir fühlen uns als Unternehmer und als Bürgervertreter den jungen Leuten gegenüber verantwortlich", erklärte er und erhielt dabei Schützenhilfe durch Bürgermeister Erik Ernst.

"Etliche unserer Neuntklässler sind erfahrungsgemäß unentschlossen und besuchen deshalb noch die zehnte Klasse der Werkrealschule", berichtete Gudrun Wilke-Droll aus Hügelsheim. Bürgermeister Rainer Dehmelt freute sich über die "tolle Einrichtung" des Ausbildungsforums und die bestehenden Netzwerke. Dass auch das 11. Ausbildungsforum zu vielen positiven Kontakten führt, hoffen die Initiatoren. Aber auch ein junger Flüchtling aus Mali hofft, Kontakt und einen Ausbildungsplatz zu finden. "Der kann es kaum erwarten", erzählte Christoph Hagel.

Aber nicht nur für wichtige Kontakte ist gesorgt - auch an das leibliche Wohl ist gedacht: Die Bewirtung übernimmt die 9. Klasse der Sinzheimer Realschule.