Puppenmutter aus Haueneberstein näht auch Promis nach

Baden-Baden - Die Hauenebersteinerin Sonja Maria Schäfer lebt ihren Traum: Mit Begeisterung und viel Herzblut näht sie Puppenkleider und gestaltet die unterschiedlichsten Puppen. Stoffballen, Nadeln, Faden und die Nähmaschine sind ihre wichtigsten Utensilien.

Die Liebe zu Stoffen und Näharbeiten hat sie von ihrer Oma geerbt. Schon als kleines Mädchen saß sie bei ihrer Großmutter, wenn diese in Heimarbeit nähte. Knöpfe, Garne und Bordüren seien ihr Lieblingsspielzeug gewesen, erinnert sich Schäfer, die in der Weststadt am Schweigrother Platz aufgewachsen ist. Während der Schulzeit habe sie lieber neue Kleider für ihre Puppen hergestellt statt Vokabeln gelernt. Außer in einem Nähkurs habe sie nie schneidern gelernt, berichtet die Hobbykünstlerin. Nach dem Motto "Learning by Doing" wurde sie immer kreativer. Dass sie ihre Garderobe selbst schneidert, ist für Schäfer selbstverständlich. Mit dem Puppenkleidernähen begann sie wieder, als ihre beiden Töchter klein waren. Aus den übriggebliebenen Stoffen aus der Fertigung der Kinderkleidung erhielten die Puppen die gleichen Kleidungsstücke wie ihre Puppenmütter.

Als Tochter Carolin in der Theater-AG am Gymnasium Hohenbaden mitwirkte und diese später einigemale sogar leitete, war es für die Mutter selbstverständlich, die Garderobe der Laienschauspieler zu entwerfen und zu schneidern. Für das Kleid ihrer Tochter im "Haus von Montevideo" habe sie 16 Meter Stoff aus alten Vorhängen verarbeitet, erinnert sie sich. Zum 30. Geburtstag ihrer Tochter hat sie nun die Figur samt Originalkleidung in Miniatur nachgebildet. Eine große Herausforderung war auch die barocke Kleidung für Molières" Der Geizige".

Stoffe und sonstigen Zubehör findet Sonja Schäfer meist in Secondhandläden. Auch das Lager von "Licht und Hoffnung" sei eine wahre Fundgrube. "Ich mache vor nichts Halt", so Schäfer, "ich habe die große Gabe, mir die Dinge gleich bildlich vorzustellen."

Vor etwa zwei Jahren begann sie auch damit, Personen in Miniatur nachzunähen. Dafür hat sie sich in die verschiedenen Epochen eingelesen und anhand von Bildern Figuren und Kleidung entworfen. Besonders liebt sie Dinge aus der Belle Epoche. In ihrem Atelier im Keller des Wohnhauses entstanden detailgetreu einige solcher Figuren in pompöser, oft sehr aufwendiger Kleidung. Puppen in nostalgischer Bademode sind ebenso zu finden wie Tänzerinnen, ein Servierfräulein und Elfen. Marylin Monroe, Doris Day, Königin Victoria im barocken Kleid oder Menschen aus ihrem Familien- oder Bekanntenkreis gehören ebenfalls zu ihren Werken. Auch Modeschöpferin Coco Chanel in ihrer kastenförmigen Jacke mit den aufgesetzten Taschen, den Borden und ihrer typischen Handtasche ist bei ihr "Zuhause". Selbst ein in der Bibel lesender Martin Luther ist unter ihren Händen entstanden. In ihrem Atelier tummeln sich auch Arielle, die Meerjungfrau, Schneewittchen, Rapunzel oder Prinzessin Lilifee. Immer wieder neue Kinderfiguren gestaltet sie zur Dekoration im Mütterzentrum "Känguru", wo sie das Familiencafé leitet.

Eines ihrer jüngsten Werke ist die Miniaturnachbildung einer Flugbegleiterin inklusive Trolley, Geschenk für ihre Schwägerin, die den Beruf ausübt. Für Freunde schuf sie anhand von Fotografien auch schon einen Bergwanderer mit Rucksack und Wanderschuhen, einen Motorradfahrer, bekleidet mit Helm und Lederjacke, oder einen Klavierspieler nebst Klavier. Inzwischen sind ihre Puppen so präzise, dass sie beweglich sind und sitzen oder stehen können. Auch sich selbst mit Nadel, Faden und Schere hat sie nachgebildet.