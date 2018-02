Endspurt in der Schwarzwaldstraße

Baden-Baden - "Nach dem zweiten folgt nun zugleich der dritte Streich", sagte Rudolf Schübert, Leiter des städtischen Fachbereichs Planen und Bauen, frei nach Wilhelm Busch. Damit meinte er den dritten Bauabschnitt in der Schwarzwaldstraße, der vorläufig der letzte sein soll. Ein vierter Abschnitt, der dann auch die Bernhardusbrücke miteinbeziehen würde, liegt noch in weiter Ferne.

Los geht es auf den verbleibenden 360 Metern zwischen der Straße In den Schweigrother Matten und der Kreuzung Schwarzwaldstraße/Murgstraße am Montag. Beendet sein sollen die Maßnahmen Ende November. "Einschließlich anschließender Markierungsarbeiten wollen wir bis Weihnachten fertig sein", sagte Projektleiter Daniel Monninger bei einem Vor-Ort-Termin gestern.

Neu im Gegensatz zu den ersten beiden Bauabschnitten in der Schwarzwaldstraße ist, dass die Einbahnstraßenregelung diesmal stadteinwärts gilt. Die Fahrzeuge, die stadtauswärts fahren wollen, werden über die Rheinstraße und die Kinzigstraße umgeleitet. Lediglich Rettungskräfte dürfen die Einbahnstraße in beide Richtungen nutzen. Für den Fall eines Einsatzes sorgt eine Bedarfsampel für die notwendige Regelung.

Die erste Phase des dritten Bauabschnittes wird auf der Oos-Seite erfolgen. Die beiden weiteren Phasen werden daher getrennt, um sicherzustellen, dass die Einfahrt zur Deponie Tiefloch und auch der Anlieferverkehr zur Firma Wertheimer jederzeit gewährleistet sind.

Änderungen im Linienverkehr

Die halbseitige Sperrung der Rheinstraße mit der damit verbundenen Einbahnstraßenregelung hat natürlich auch Auswirkung auf den Linienverkehr. Ab Montag, 19. Februar, ergibt sich daher folgende Änderung, wie die Verkehrsbetriebe mitteilen: Fahrten der Linie 206 in Richtung Leopoldsplatz verkehren über den regulären Linienweg und bedienen die verlegte Haltestelle "Vogesenstraße". Fahrten der Linie 206 in Richtung Balg mit Fahrweg über Ooswinkel/Vogesenstraße wenden an der Haltestelle "Ooswinkel" und bedienen zusätzlich den Schweigrother Platz. Für die Linien 205 und 207 ergeben sich keine Änderungen.

Die Kosten für diesen vorläufig letzten Bauabschnitt bezifferte Schübert auf 1,5 Millionen Euro. Insgesamt werden nach Beendigung der Maßnahme in der Schwarzwaldstraße dann 4,6 Millionen Euro verbaut sein. Fördermittel vom Land gibt es laut Schübert unter anderem für die Schutzstreifen für Radfahrer für alle drei Abschnitte in Höhe von jeweils 80000 Euro. Die 1,50 Meter breite Markierung für Radfahrer habe sich in den bereits fertiggestellten Abschnitten bewährt, stellte der Fachbereichsleiter fest. "Es ist zwar gewöhnungsbedürftig, dass die Radfahrer nun auf der Straße fahren, bisher kam es aber zu keinen schwerwiegenden Zwischenfällen."

Der erste Bauabschnitt in der Schwarzwaldstraße hatte im Oktober 2015 zwischen der Hubertusstraße und In den Schweigrother Matten begonnen, der Zweite zwischen Abfahrt B500 und Hubertusstraße ein Jahr später.