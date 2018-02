"Die beste Nacht" für Gäste von morgen



Von Sarah Reith Baden-Baden - "Wir betreten Neuland" brachte es Orchestermanager Arndt Joosten gestern auf den Punkt: Die Baden-Badener Philharmonie wird gemeinsam mit dem Rapper Kontra K das Auftaktkonzert einer neuen Reihe der Baden-Baden Events (BBE) bestreiten. Die besondere Mischung soll junges Publikum in den ehrwürdigen Bénazetsaal locken. Ziel des "spektakulären Formats" sei es, die "Gäste von morgen" an hochwertige Kultur im Baden-Badener Kurhaus heranzuführen, erläuterte BBE-Chefin Nora Waggershauser beim Pressegespräch. Bislang habe man für die Jüngsten ein buntes Kinderprogramm zu bieten und später unter anderem hochwertige Tanzveranstaltungen und Bälle. Aber dazwischen, für Jugendliche, gebe es eine Lücke, die nur einmal im Jahr das New-Pop-Festival schließe. Genau dieses Publikum soll mit der neuen Konzertreihe unter dem Motto "Die beste Nacht - ein Act, zwei Shows" übers Jahr hinweg angesprochen werden. "Wir hoffen auf 1200 Jugendliche vor der Bühne", so Waggershauser - und das viermal jährlich: So viele Termine sind vorgesehen. Geplant ist laut der BBE-Chefin stets etwas ganz Besonderes und damit "das Passende für Baden-Baden". Im Fokus sollen bekannte Musiker, Bands oder DJs stehen, die aber nicht etwa ihr normales Showprogramm absolvieren, das sie auch anderswo zum Besten geben. Vielmehr müssen sie bei ihrem Auftritt in der Kurstadt etwas Spezielles von sich zeigen. Das könne bei jedem Künstler etwas anderes sein, erläuterte Waggershauser: "Wir sind da inhaltlich und vor allem räumlich sehr flexibel." Bei Rapper Kontra K, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt und der am Sonntag, 22.April, die erste "beste Nacht" gestaltet, ist das Besondere die Kooperation mit der Philharmonie Baden-Baden. "Pionierarbeit": Rap trifft Orchester Das Konzept sei sehr interessant, betonte Orchestermanager Joosten: "Im Rap vollzieht sich die Hinwendung der Musik zum Wort - und das fernab von irgendeiner Schlagerromantik." Gerade dieser textliche Akzent habe ihn schon immer fasziniert. In diesen Zusammenhang ein Orchester zu platzieren, darauf freue sich auch Chefdirigent Pavel Baleff. Schließlich handle es sich um echte Pionierarbeit: "Ich habe nicht gehört, dass jemand so etwas schon mal gemacht hat." Sein Sohn, Komponist Fabian Joosten, arrangiere eigens für das Konzert die Lieder neu, um die Philharmonie klanglich in die Hip-Hop-Beats zu integrieren. Dabei würden auch elektronische Einspielungen und eine Band eingebunden. Für das zweite Konzert der Reihe am Donnerstag, 24. Mai, kommt Star-DJ Alle Farben in den Bénazetsaal. Dann ist aber nicht die Philharmonie das "Besondere" der "besten Nacht" - das Orchester ist zunächst nur für den Auftakt im April im Einsatz: DJ Alle Farben bringt laut Waggershauser stattdessen "die Stimmen, die hinter den Hits stehen", mit zum Konzert. Gemeinsam mit ihm werden - auf einer zweiten, eigens aufgebauten Bühne - Künstler den Abend gestalten, mit denen er schon erfolgreich Songs produziert hat, darunter Graham Candy, Kelvin Jones und Janieck. Für die komplette Reihe hat sich die BBE als Kooperationspartner "Das Ding", das junge Programm des SWR, mit ins Boot geholt. Der Sender ist an der Suche nach geeigneten Künstlern beteiligt und wird zudem vor, während und nach den Shows berichten - im Radio, mit Video und über die Sozialen Medien. Wie viel von dem Konzert zu hören und zu sehen sein wird, steht indessen noch nicht fest: Am liebsten würde man beispielsweise beim Auftakt das komplette Programm in Bild und Ton verarbeiten, erläuterte Max Lotter, stellvertretender Programmchef von "Das Ding". Man warte aber noch auf die Zustimmung des Managements von Kontra K. Karten für die ersten beiden Konzerte der Reihe gibt es ab sofort im Vorverkauf unter anderem in den BT-Geschäftsstellen. Kommentar

