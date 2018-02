Jacqueline Grimm ist neue Tierhofleiterin

Sinzheim - Auf dem Buchtunger Tierhof im Sinzheimer Ortsteil Kartung hören seit Anfang des Jahres nicht nur Hund und Katz auf das Kommando der 27-jährigen Jacqueline Grimm. Sie hat im Januar die Leitung des Tierheims übernommen, ist aber keine Unbekannte. Zuvor war sie bereits fest angestellt, vor allem für den Gnadenhof zuständig und die Stellvertreterin von Rita Brand gewesen, die das Amt aus gesundheitlichen Gründen nun abgegeben hat. "Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht", sagt die gelernte Bürokauffrau.

"Nun ist alles in einer Hand", erklärt Jacqueline Grimm. Neben dem Gnadenhof trägt sie jetzt auch die Verantwortung für das Tierheim, die Büroarbeiten und den Publikumsverkehr. Die 27-Jährige hat zahlreiche Kurse bezüglich Tierhaltung und -pflege besucht.

Die Tierschützerin hat zu Beginn an den Wochenenden ehrenamtlich Hunde ausgeführt, ehrenamtlich eine Facebook-Seite für den Tierhof erstellt, sich um die zwei- bis dreimal im Jahr erscheinende Tierschutzpost gekümmert und sich dann einen eigenen Hund angeschafft. So sei sie "immer mehr da reingerutscht", verrät sie im BT-Gespräch. Die Folge war dann die Stelle auf dem Gnadenhof.

Jacqueline Grimm bekommt ab April mit Kim Maurath eine Stellvertreterin. Bis dahin arbeitet diese nur in Teilzeit auf dem Hof. Mit Ines Welsch, wie Maurath gelernte Tierpflegerin, ist das fest angestellte Team dann komplett. Ingrid Schlosser, "die gute Seele des Tierhofs", helfe, wo sie kann, und springe stundenweise ein, so Grimm. Nicht zu vergessen Marlis Beck, die viermal in der Woche im Einsatz sei und sich hauptsächlich um Katzen und Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen kümmere. Außerdem stehe ihr Rita Brand, die auf dem Tierhof wohnt, nach wie vor mit "Rat und Tat" zur Seite, betont die neue Leiterin. Ganz besonders betonte sie die Bedeutung der vielen Ehrenamtlichen, die beim Publikumsverkehr, beim Putzen der Katzen- und Hundezimmer und vielem mehr unentbehrlich seien.

Auf 32000 Quadratmetern Fläche, davon 17000 Quadratmeter bereits eingezäunt, bietet der Verein seinen Schützlingen ein Übergangs-Zuhause und für die Gnadenbrot-Tiere einen lebenswerten Altersruhesitz. Hunde werden mit wenigen Ausnahmen auf dem Tierhof untergebracht, Katzen werden nach wie vor auch bei privaten Pflegestellen versorgt. Der Verein erhält nach eigenen Angaben keinerlei Förderung von Bund, Land oder Gemeinde und finanziert sich ausschließlich durch Spenden, Patenschaften und Mitgliedsbeiträge.

Jacqueline Grimm will in Zukunft neben diversen Verschönerungsmaßnahmen wieder mehr Wert auf die Öffentlichkeitsarbeit legen und den Gnadenhof häufiger zugänglich machen, der im Winter bis auf Heiligabend geschlossen sei. Ab März würden wieder die Familiensonntage beginnen, die einmal im Monat an jedem zweiten Sonntag, stattfinden. Wenn es nach ihr ginge, dürften diese häufiger stattfinden, da diese Besuche für viele Kinder die einzige Möglichkeit sei, mit Tieren in Kontakt zu kommen. Allerdings seien dafür mehr ehrenamtliche Helfer erforderlich, die sich um die Gäste kümmerten, und auch darauf achteten, dass den beiden Hängebauchschweinen, den Enten und der Gans, den zwei Ponys und zwei Minishetlands, den fünf Schafen und sieben Ziegen und dem Esel nichts Falsches gefüttert werde. Ganz zu schweigen von den zehn gackernden Hühnern.

Neu aufgestellt ist bereits ein Container, der als Katzenquarantäne dienen wird. Alle Miezen, die neu ankommen, werden hier untersucht und geimpft und dann nach einer Frist ins Katzenhaus verlegt.

Bei der Vermittlung der Vierbeiner hilft auch die regelmäßige Präsentation in der SWR-Sendung "Kaffee oder Tee", in der immer drei Hunde vorgestellt werden können, berichtet Jacqueline Grimm. Darüber habe man schon einige Bellos vermitteln können, erzählte sie, glücklicherweise auch eine 14-jährige Hündin, die einen Gnadenplatz in Schwäbisch Gmünd gefunden habe.

Ende 2017 hat der Tierhof auch eine neue Spendenmöglichkeit über Amazon Smile eingeführt. Dort kann für den Tierhof benötigtes Futter oder Material bestellt werden. Näheres dazu findet sich auf der Homepage. "Das läuft gut", berichtete Jacqueline Grimm. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten seien Patenschaften, direkte Spenden, Geldspenden oder einfach auch handwerkliche Hilfe vor Ort, von der es nie zu viel geben könne.

Momentan leben 14 Hunde auf dem Hof, davon zwei Gnadenhunde, und sechs Katzen. Sie habe den Eindruck, dass immer öfter Miezen nur zum Sterben hier abgegeben würden, sagte die Tierschützerin. Ein 14 Jahre alter Kater, der krank hergebracht worden sei, haben nach sechs Wochen erlöst werden müssen. Für die kurze Zeit "hätte man ihn nicht abgeben müssen". So eine Umstellung sei sehr schwer für ein altes Tier.

Ines Welsch ist seit sechs Monaten die neue Leiterin der Jugendgruppe, in der sich regelmäßig samstags von 10 bis 16 Uhr (außer in den Ferien) 15 bis 20 junge Menschen treffen. Wer Interesse hat, hier mitzumachen, ist sehr willkommen. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren.

www.neuetierhilfe.de