Amphibien ohne Hilfe in Gefahr

Baden-Baden -Sobald die Temperaturen steigen, treten sie ihren Weg vom Biotop am oberen Bühler Weggraben hinunter zum Ausgleichsgebiet Kreuzäcker an - für die Amphibien, die diese Strecke zu ihrem Laichplatz auf sich nehmen, ist das ein gefährliches Abenteuer. Denn um an ihr Ziel zu gelangen, müssen die Tiere die L67 zwischen Haueneberstein und Kuppenheim überqueren -für viele ist diese Straße die Endstation.

Karl-Ludwig Matt ist Leiter der NABU-Ortsgruppe Rastatt und macht sich seit Jahren dafür stark, dass entlang dieser Straße mehr für die hier heimischen Gras- und Sprungfrösche sowie für die Erd- und Kreuzkröten getan wird. Darum hat er einen Aufruf im Gemeindeanzeiger geschaltet, um in Haueneberstein den einen oder anderen Tierfreund zur freiwilligen Mithilfe zu bewegen. "Keiner hat sich gemeldet", resümiert er enttäuscht.

Dabei geht es dem Naturschützer gar nicht darum, Mitglieder für den NABU zu generieren, sondern nur die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Der Zaun, der die Tiere vor dem Tod bewahren soll, steht bereits. Jetzt geht es darum, die Eimer, die alle paar Meter in den Boden eingelassen sind, in den Morgen- und Abendstunden zu kontrollieren. Befinden sich darin Kröten oder Frösche, müssen diese auf der anderen Straßenseite wieder freigelassen werden. Hauenebersteins Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos hat Matt versprochen, den Aufruf zu wiederholen, doch der NABU-Mann macht sich wenig Hoffnung.

"Laut Regierungspräsidium (RP) passieren täglich rund 13000 Fahrzeuge diesen Abschnitt, Tendenz steigend", hat Matt nachgeforscht. Aus diesem Grund hat er beim RP einen Antrag auf die Installation eines Amphibienleitsystems zwischen Haueneberstein und Kuppenheim gestellt. Sorgen macht sich Matt auch wegen des geplanten Baus des Förcher Kreisels mit dem damit verbundenen Radweg. "Das wäre für die Errichtung eines Leitsystems natürlich kontraproduktiv. Außerdem soll im Gebiet Au/Wiedigtor, entlang der Bertha-Benz-Straße, eine Wohnbebauung erfolgen, die mehr als 900 Amphibien gefährden würde", ergänzt Matt.

Doch Fahrzeuge sind nicht die einzige Gefahr für die Amphibien. Matt ruft auch dazu auf, in Kellerlichtschächten und Gullys nach eventuell gefangenen Kröten, Fröschen und Lurchen zu schauen. "Tausende verenden unbemerkt in Gullys, Lichtschächten oder anderen Fallen, aus denen sie sich nicht selbst wieder befreien können. Sie trocknen aus oder verhungern", erklärt er betroffen. Entschärfen ließe sich das Problem, wenn diese Amphibienfallen mit einem feinmaschigen Gitter ausgestattet wären. Manche Gemeinden im Landkreis haben dies erkannt, weiß Matt. "Sie sichern ihre Gullys ab, damit keine kleinen Tiere mehr hineinfallen können." Gerade Anwohner von Randgebieten der Siedlungen bittet der NABU um Wachsamkeit. "Wer in der Nähe eines Feuchtgebiets wohnt, kann nachts mit der Taschenlampe in die Gullys leuchten und nachschauen."

Wer sich am Naturschutz beteiligen will, darf gerne Kontakt mit dem NABU-Ortsgruppenchef aufnehmen. Er freut sich über Anrufe oder Nachrichten von allen, die mithelfen wollen. (0176)78456428 oder per E-Mail an Nabu-Karl-LudwigMatt@gmx.de.