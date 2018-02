Am Ende liegt die Wahrheit auf dem Teller

Baden-Baden - Es herrscht geschäftiges Treiben an diesem Donnerstag in der Roomers-Hotelküche, aber keine Hektik. Den Töpfen entsteigt ein Intermezzo leckerer Düfte. An einem Arbeitsplatz werden Pilze klein gehackt, an einem anderen widmet sich eine junge Frau der Herstellung feiner Ravioli. Wären da nicht einige Herren mit Klemmbrettern in den Händen und darauf befestigten Bewertungsbögen um das Küchenedelstahl verteilt, böte sich das Bild eines ganz normalen Arbeitstags in einer Gastronomieküche.

Aber dem ist nicht so: An den Herden und im Service schwitzen Azubis. Sie kämpften um den Titel Stadtmeister Baden-Baden 2018.

In jedem Jahr laden der Kochverein und die Robert-Schuman-Schule angehende Köche und Restaurant- und Hotelfachkräfte ein, ihr Können bei der Stadtmeisterschaft zu beweisen. Der Wettbewerb bietet eine gute Gelegenheit, sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Die hierbei gestellten Ansprüche haben definitiv ein höheres Level, meint Gerd Astor, Küchenmeister, Organisator und technischer Oberlehrer an der Schule. 125Betriebe im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe wurden zu diesem Zweck von ihm angeschrieben und über Termin, Warenkorb und Wettbewerbsanforderungen informiert.

Einen Nachmittag lang wurde geschnippelt, wurden Geflügelbeine gefüllt sowie Fonds zubereitet und anschließend das Ganze noch appetitlich angerichtet. Die zehn Kochlehrlinge hatten innerhalb weniger Stunden eine viergängige Speisefolge zuzubereiten. Das Menü lässt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Vorspeisen: Tatar vom Rind am Tisch zubereitet. Als nächster Gang stand eine Suppe aus geräucherter Forelle mit Zitronen-Butterklößchen auf der Speisekarte. Die gefüllten Poularden-Keulen mit Soße, Gemüse und passender Beilage bildeten das Hauptgericht. Eine Crêpe Suzette am Tisch flambiert als krönender Abschluss folgte. Sechs Wochen hatte jeder Teilnehmer Zeit, aus den vorgegebenen Komponenten ein eigenes Menü für zehn Personen zu kreieren.

Die ehrenamtlichen Prüfmeister überwachten die Arbeit der Nachwuchsköche. Sie hatten unter anderem den richtigen Arbeitsablauf sowie die einzelnen Gänge nach Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz genauso wie deren optische Präsentation zu bewerten. "Es wird durchweg auf hohem Niveau gekocht", lobte Prüfer Andreas Laux, Küchenchef von Schloss Eberstein, die Nachwuchskräfte am Herd. Er zählte 2009 selbst zu den Teilnehmern der Stadtmeisterschaften. Laux: "Es macht Spaß zu sehen, dass das Wissen von den Küchenchefs weitergegeben wird. Am Ende liegt die Wahrheit jedoch auf dem Teller." Eine Aussage, der Uwe Hagemeier, ebenfalls Küchenmeister und Prüfer, nur beipflichten kann. "Es ist schwierig zu sagen, wer von eins bis drei das Rennen macht", so Hagemeier.

Doch nicht nur in der Küche ging es an diesem Tag hoch her. Auch die zehn Auszubildenden zu Restaurant- und Hotelfachkräften hatten im Wettbewerb einiges zu leisten. Die Aufgaben umfassten das perfekte Eindecken einer Tafel für zehn Personen. Auch eine mündliche Prüfung gehörte dazu. Genauso wie das Mixen eines Cocktails und die Zubereitung der Crêpe Suzette am Tisch, gemeinsam mit dem Koch. Auch das fachgerechte Dekantieren eines Rotweins war gefordert. Besondere Beachtung schenkten die Prüfer der Betreuung der Gäste, deren Meinung auch gefragt war. Die perfekte Organisation und die hohe Motivation der jungen Teilnehmer entging auch Peter Minrath von der IHK nicht. Besonders dankte Astor allen ehrenamtlichen Prüfern.