Leo: Ab Mitte April wird Beton gegossen

Nur etwa zehn Interessierte waren am Donnerstag ins Amadeus gekommen, um sich über die Arbeiten zu informieren. "Der Leo soll für viele Jahre zur Ruhe kommen", gab Uhlig das Ziel vor. Die Schweizer Firma Walo habe eine Haltbarkeitsgarantie von zehn Jahren für die Betonplatten gegeben, die die Oberfläche des Leo gestalten sollen. Der Guss der mehr als 200 Felder aus Beton findet vor Ort statt. Pro Tag könne man vier bis acht Platten von jeweils einer Farbe fertigen, sagte ein Vertreter der Baufirma. Anfangen will man damit Mitte April.

Bis dahin wird die Baufirma Grötz den Untergrund vorbereiten. Eine zehn Zentimeter dicke Asphaltschicht wird dazu in den kommenden Wochen auf der nordwestlichen Hälfte des Platzes und in der Luisenstraße eingebaut. Im Juli werden die Arbeiten, wie berichtet, auf die andere Seite des Leos, in Richtung Lichtentaler Straße, wechseln.

Dann soll auch der neue Kiosk errichtet werden. Es gebe einen Widerspruch gegen dieses Bauvorhaben. Das Regierungspräsidium müsse entscheiden. Er gehe aber davon aus, dass der Kiosk realisiert werden könne, sagte Uhlig.