100 Orchideen und eine Heuschrecke Von Ulrich Philipp Baden-Baden - "Das wär' doch was fürs Bellevue": Sabine Stickling geriet am Wochenende ins Schwärmen, als sie erzählte, wie sie vor sechs Jahren erstmals eine Orchideenschau in Offenburg besuchte und die Idee hatte, in der Seniorenresidenz eine ähnliche Ausstellung mit den seltenen Pflanzen zu organisieren. Die Pflegedienstleiterin und Prokuristin der Kurparkresidenz hatte Feuer gefangen für die "Königin der Blumen" - und es sollte nicht bei der Idee bleiben. Im Jahr 2014 präsentierten Mitglieder der Orchideengruppe Karlsruhe-Mittelbaden erstmals ihre seltenen Pflanzen in der Residenz an der Lichtentaler Allee, "seither findet regelmäßig alle zwei Jahre eine Ausstellung statt", sagte Stickling im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Am zurückliegenden Wochenende war es wieder so weit. Schon zur Eröffnung am Samstagvormittag kamen zahlreiche Besucher, um die wohlduftende Blüten- und Pflanzenpracht zu bewundern, Angebote der Mitglieder der Orchideengruppe zur Beratung wurden gerne und häufig wahrgenommen. Dieter Viellieber aus Karlsruhe beispielsweise gab begehrte Tipps, wie man Orchideen umtopft, und Thomas Stickling erklärte in mehreren Vorträgen, wie man die Blumen pflegt, wo man sie im Haus oder Garten am besten einpflanzt, eher in die Sonne oder besser in den Schatten, wie man sie düngt und so weiter. Etwa 100 verschiedene Orchideen hatten die 22 Mitglieder der Gruppe aus ihren Gewächshäusern oder Gärten mitgebracht, darunter besonders exotische Exemplare aus Südamerika, aber auch einheimische "Wurzelknollen der Knabenkräuter", wie Orchideen auch genannt werden. Dazu waren zahlreiche Bilder ausgestellt, auf denen Orchideen in ihrem angestammten Lebensraum, dem Urwald, abgebildet waren. Mitglieder der Orchideengruppe hatten die Fotos bei einer Reise ins ecuadorianische Quito aufgenommen. "Mit diesen Fotos wollen wir auch das Bewusstsein dafür stärken, dass der Lebensraum von Orchideen durch die Rodung des Regenwaldes stark gefährdet ist", betonte Stickling bei einem Rundgang. Auch die Orchideengärtnerei Rainer Janke aus Weilerbach sowie die Orchideengärtnerei Thilo Hennis aus Hildesheim, die die älteste ihrer Art in Deutschland ist, waren in die Kurstadt gekommen und hatten verschiedene Exemplare mitgebracht, die man auch kaufen konnte. "Wir wollen die Vielfältigkeit der etwa 30 000 existierenden Orchideen aufzeigen", fuhr Sabine Stickling fort und wies auf die vielen unterschiedlich aussehenden Orchideen hin. Einige besitzen Blüten, "die nicht größer sind als ein Stecknadelkopf", andere dagegen sind überraschend groß. Viele Blüten seien entgegen der weit verbreiteten Meinung außerdem sehr langlebig, erläuterte Pflegedienstleiterin Stickling weiter und verwies auf den überraschend geringen Pflegeaufwand, den zumindest einige Orchideen benötigten. Ebenfalls zu sehen gab es eine Orchideenmantis. Bei diesem Lebewesen handelt es sich allerdings nicht um eine Blume, sondern um eine Stabheuschrecke. Das Insekt sieht einer Orchidee verblüffend ähnlich und ist als Tier nur zu erkennen, wenn es sich bewegt. Ihr Besitzer, Alex Mendoza-Weber, hatte sie mitgebracht und in einer Vitrine gezeigt. Am Sonntagnachmittag ging die Ausstellung zu Ende. Sie dürfte bei vielen Besuchern die Begeisterung für die Schönheiten der Pflanzenwelt geweckt haben.

