Wohlgefühl für Tausende Besucher

Baden-Baden (co) - Bereits zum zwölften Mal luden die Deutschen Wellnesstage am Wochenende all jene ins Kongresshaus ein, die ihrer Gesundheit, ihrem Aussehen oder ihrer sportlichen Fitness auf die Sprünge helfen und sich mit entsprechender Vitalkost anfreunden wollten. Mit ansprechenden Accessoires konnte das neue Wohlgefühl auch optisch akzentuiert werden. Bei der vielfältigen Produktauswahl und über 100 Programmpunkten, darunter einigen innovativen Neuerungen, fand sich für jeden der erwarteten 5000 Besucher etwas Interessantes, wobei der Fokus auf Aktivprogrammen und Vorträgen rund um die Themen Gesundheit, Fitness und Prävention lag. Die sanften, harmonischen Bewegungen des Qigong wurden ebenso zelebriert wie Qi-Meditation, damit alles im Fluss bleibt. Schweißtreibend entwickelte sich ein Zumba-Workshop, der Mobility Run durch die Lichtentaler Allee entpuppte sich als Intervalltraining mit eingebauten Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit der Gelenke. Für die kleinen Besucher gab es derweil Karatevorführungen zur Auflockerung. Permanentes sowie natürliches, den Typ unterstreichendes Make-up wurden an willigen Damen demonstriert. Entspannungsvarianten waren ebenso gefragt wie die bewegliche Massageliege. Als ein besonderes Highlight lag das mittägliche Veggie-Food voll im Trend bei einer Kochshow mit Kostproben und einem kalten Vollwert-Buffet. Viele Vorträge beleuchteten unter anderem Möglichkeiten der Faltentherapie und der Zellregeneration durch die Kraft der Natur, die Optimierung des Stoffwechsels oder des Säure-Basen-Haushalts. Außerdem wurde erläutert, wie Stress reduziert und erholsam geschlafen werden kann, wie man Selbstheilungskräfte in 30 Sekunden aktiviert und den Weg zu einem höheren Bewusstsein ebnet. Dicht umlagert war der Wellfood-Bereich mit eindeutig vegetarisch-veganer Tendenz bei unzähligen Brotaufstrichen, feinen Essigsorten, leckerem Mostrich wie dem "Vollmondbiersenf", Likören, Olivenöl, Algenextrakt oder getrockneten Dips. Bei diversen Teesorten können die Ingredienzen des Datteltees wie Rosinen, Kokos, Zimt und Kardamom nach dem dritten Aufguss zudem noch als Müslizutat Verwendung finden. Mutige Damen ließen sich vor Ort den Arm epilieren mit kleinen Reiben, deren Oberfläche mit Mineralkristallen bestückt ist. Gerne ausprobiert wurde das Vitalitäts-Powerboard, eine Vibrationsplatte ähnlich eines Skateboards, das die Muskulatur stärken und die Durchblutung sowie den Stoffwechsel aktivieren soll. Ein elektrisch aufladbarer Rollator mit drei Gängen ermöglicht älteren Menschen nicht nur ein leichteres Erklimmen von Bordsteinen, über die integrierte USB-Schnittstelle können vermisste Senioren künftig auch per GPS geortet werden. Erwiesenermaßen gesundes Barfußlaufen setzt ein weiterer Anbieter bis in den Schlaf fort, indem die in Spannbetttücher verwobenen Silberfäden über die Strombuchse, bei der nur die Erdung angeschlossen ist, negative Energien an Mutter Erde abgeben sollen.

