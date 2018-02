Sanierung kostet Millionen

Baden-Baden - Das Fachmarktzentrum Shopping Cité investiert in den kommenden beiden Jahren mehr als fünf Millionen Euro in die Sanierung des Daches und der Parkplätze. Die geplante Erweiterung der Verkaufsfläche um eine 500 Quadratmeter große Eingangshalle soll erst danach erfolgen. Parkgebühren werden auch künftig keine erhoben.

"Die 800 kostenfreien Parkplätze sind das Pfund, mit dem wir wuchern. Das hat bei uns oberste Priorität, und das werden wir auch beibehalten", sagt Center-Manager Manfred Schneider. Am 9. April gehen die Bauarbeiten an den Parkplätzen auf dem Dach des Bauwerks mit dem Scheck-In-Center los. Bis Oktober sollen der Oberflächenbelag und die Markierungen erneuert werden. Der Beton wird komplett entfernt, eine neue Dämmung wird eingebracht, zudem muss das Dach an einigen undichten Stellen repariert werden. Die Parkfläche über dem Mediamarkt wird in einem zweiten Schritt zwischen Mai und Oktober 2019 erneuert. Dann verschwinden auch die letzten Reste der einstmals installierten Schrankenanlage an der Ein- und Ausfahrt. "Wir wollen schließlich keine Gebühren verlangen", bekräftigt Schneider und betont, dass während der Bauphase immer mindestens 90 Prozent der Stellplätze für die Kunden nutzbar sein werden. "Wir gehen in ganz kleinen Schritten vor."

Die 2016 vom Betreiber angekündigte Erweiterung des Shopping Centers um etwa 500 Quadratmeter durch einen gläsernen Vorbau am Eingang bis fast zur Bushaltestelle wird erst nach 2019 angegangen. Allerdings werde man die von der Verwaltung genehmigte Sortimentserweiterung nun bald angehen und in den Räumen der ehemaligen und mittlerweile leerstehenden Discothek einen Sport- und Textilhändler unterbringen, kündigt Schneider die Ansiedlung eines neuen Mieters an. "Wir wollen der Bevölkerung in Oos, Weststadt und Cité schließlich ein gutes Angebot bieten."

Doch die Kundschaft des Einkaufszentrums kommt auch von weiter her. "Wir haben Kunden im Umkreis von 20 bis 25 Kilometern", sagt Schneider. Das sei auch ein Ergebnis der kürzlich von der Stadt beauftragten Kundenbefragung gewesen.

"Wir sind keine Konkurrenz zum Innenstadthandel", meint Schneider und betont, dass das Angebot dort doch "auf einem sehr hohen Niveau" liege. Die von der Stadtverwaltung geplante stärkere finanzielle Förderung um 100000 statt wie bisher 50000 Euro im Jahr neidet Schneider der Innenstadt nicht. "Ich gönne das den Kollegen", sagt er. Man sei schließlich in derselben Stadt tätig, und wenn es dem einen gutgehe, dann gehe es auch dem anderen gut. "Aber um für einen richtigen Push in Baden-Baden zu sorgen, wären 500000 Euro nötig", meint er. "50000 Euro mehr werden jedenfalls hinten und vorne nicht reichen, um mehr Kunden in die Stadt zu bringen."

Jammern über die Misere im Handel sei aber nicht das richtige Konzept. "Wir hier haben auch zwei Jahre lang unter den Baustellen in der Schwarzwaldstraße und in Oos gelitten. Das war auch nicht weniger schlimm als die Leo-Baustelle in der City." Das Jammern darüber könne er nicht mehr hören. "Wir haben hier nicht gejammert, wir haben geguckt, dass wir es gebacken kriegen."