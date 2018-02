15 neue Stolpersteine erinnern an NS-Opfer

Baden-Baden - Rund 50Menschen haben gestern an der Verlegung von Stolpersteinen teilgenommen, mit denen an durch die Nazis ermordete frühere Baden-Badener Bürger erinnert wird. "Dies ist ein wertvoller Tag", betonte Oberbürgermeisterin Margret Mergen in ihrer Begrüßung bei der ersten Station des Tages in der Rheinstraße 191.

Besonders der Interessengemeinschaft der Ooser Vereine (IGOV) wolle sie danken, erklärte Mergen. Diese habe daran erinnert, dass nicht nur in der Stadtmitte Bürger von den Nazis verschleppt wurden, sondern auch in den Stadtteilen. "Stolpersteine werden in der Kurstadt bereits seit zehn Jahren verlegt", betonte Mergen: Im Jahr 2008 habe man damit bereits begonnen, damals noch zusammen mit Schulen. "Heute wollen wir an neun Stellen weitere 15 Stolpersteine verlegen, damit sind es in der Stadt insgesamt 180", sagte Mergen. Der Sinn der Aktion bestehe darin, stets an Gräueltaten des Nationalsozialismus zu erinnern.

Ähnlich äußerte sich der evangelische Pfarrer Michael Dürr von der Friedensgemeinde in Baden-Oos. "Aus der Vergangenheit sollen wir lernen, um in der Zukunft Unheil zu verhindern", bezog sich Dürr in seiner Rede auf die Bibel. Zu vergessen, bedrohe die Identität, fuhr Dürr fort. Aus der Erinnerung ergebe sich dagegen ein Auftrag für die Zukunft, dieser bestehe hier darin, sich Faschismus und Rassismus entgegenzusetzen.

Der Rabbi der Jüdischen Gemeinde in Baden-Baden, Daniel Naftoli Surovtsev, betonte, Stolpersteine seien keine Grabsteine. Es gebe unzerstörbare Werte: Pergament, Gegenstände und Gebäude könne man verbrennen, aber nicht Beiträge zur Kultur, zur Wissenschaft und der Geschichte, sie blieben ewig.

Für den Arbeitskreis Stolpersteine dankte Angelika Schindler neben anderen Stadtrat Sven Jäger, der vorgeschlagen hatte, an Eugen Burkart zu erinnern, der in der Rheinstraße 191 aufgewachsen war. Jäger berichtete vom Schicksal Burkarts, der wahrscheinlich von Geburt an behindert war und im Mai 1921 im Alter von 13Jahren nach Rheinfelden in ein Heim gebracht wurde. Am 6. September 1940 wurde er dann in die früheren Heil- und Pflegeanstalten nach Grafeneck gebracht, die unter den Nazis zu Tötungseinrichtungen umfunktioniert worden waren. Hier wurde er noch am gleichen Tag in einer Gaskammer ermordet.

Pfarrer Michael Zimmer sprach abschließend ein Gebet, bevor die Gruppe weiterzog, um weitere Stolpersteine in Baden-Oos zu verlegen. Sie sollen unter anderem das Gedenken bewahren an die Familien Mainzer und Roos sowie an Hermann Bausen, Stefanie Schmitt, Maria Franziska Eisele und Alphons Stiefel.

Eine ganz besondere Verlegung von Stolpersteinen hatte bereits am Vormittag in der Beethovenstraße stattgefunden. Auf dem Gehweg vor dem Hotel Roomers wurden vier der Messing-Tafeln mit den Namen von Benno und Henriette Durlacher sowie ihrer Kinder Leofried und Evan verlegt. Leofried und Evan wiederum waren die Cousins von Gerhard Durlacher, dessen Buch "Ertrinken" seine Kindheit im nationalsozialistischen Baden-Baden thematisiert und das im Mittelpunkt der Aktion "Baden-Baden liest ein Buch" steht.

Die vier Stolpersteine für die Durlachers hätten bereits im Jahr 2014 verlegt werden sollen, dies konnte wegen der damals laufenden Bauarbeiten an dem Hotel jedoch nur in symbolischer Form stattfinden. Zu der Aktion waren gestern auch Charles und Daniel Durlacher aus Amsterdam angereist, die Söhne von Leofried Durlacher. Sie zeigten sich tief berührt von der Aktion und legten Rosen an den frisch gesetzten Stolpersteinen nieder.