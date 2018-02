"Es graut uns vor dem Auszug aus dem Baldreit" Von Henning Zorn Baden-Baden - Was wird aus den historischen Sammlungen und dem Archiv der Stadt Baden-Baden? Diese Frage ist immer noch nicht endgültig geklärt, was die tägliche Arbeit der beiden Einrichtungen belastet. Dies geht auch aus dem Jahresbericht von Stadtmuseum und -archiv hervor, den die Leiterin Heike Kronenwett am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses vorlegte. Vor gut einem Jahr wurde bekannt, dass im Baldreitgebäude in der Küferstraße, in dem das Stadtarchiv und die historischen Sammlungen untergebracht sind, erhebliche Umbauarbeiten aufgrund des Brandschutzes durchgeführt werden müssen. Dabei kam auch der Plan zur Sprache, das Archiv künftig zum Teil in das Kellergeschoss eines Verwaltungsgebäudes in der Cité auszulagern, und im Baldreitgebäude nach der Sanierung 20 bis 30 Arbeitsplätze der Stadtverwaltung unterzubringen. Dies führte zu einigen Diskussionen, danach wurde es jedoch plötzlich ruhig rund um dieses Thema. Doch damit hat sich die Sache nicht erledigt, darauf wies jetzt Heike Kronenwett in ihrem Jahresbericht hin. Für das Baldreitgebäude zeichne sich ab, dass Büros, Archiv und historische Sammlung in einen Neubau verlagert werden. Aufgrund der insgesamt ungewissen Situation habe das Archiv 2017 weitgehend auf Aktenübernahmen verzichtet. "Es graut uns vor dem Auszug aus dem Baldreit", betonte Kronenwett. Auf BT-Nachfrage sagte Stadt-Pressesprecher Roland Seiter, dass im Baldreitgebäude aus Brandschutzgründen unter anderem ein zusätzliches Treppenhaus installiert werden müsse. Ein Großteil der Sammlungen und des Archivs müsse daher anderweitig untergebracht werden. Wohin man die Dinge bringe und ob dies dann auf Dauer sei, "ist momentan noch völlig offen", betonte Seiter. Bis zum Sommer solle in dieser Angelegenheit ein Grundsatzbeschluss in den gemeinderätlichen Gremien gefasst werden. In ihrem Jahresrückblick 2017 informierte Heike Kronenwett auch ausführlich über die jüngsten Sonderausstellungen des Stadtmuseums zur Reformation und über die eigenen Bestände (anlässlich des 125-jährigen Bestehens). In der Besucherstatistik konnte allerdings nicht an das sehr starke Jahr 2016 angeknüpft werden, man zählte letztlich 7481 Besucher. Zur Begründung verwies die Museumschefin darauf, dass der Erfolg von 2016 auf überregional zugkräftige Kooperationspartner zurückging, die man im vergangenen Jahr nicht hatte. Die Lange Nacht der Museen im Juli habe nicht die erhoffte Resonanz gebracht. In diesem Jahr, so Kronenwett, werde man deshalb bei diesem Termin auf freien Eintritt setzen. Weiter stellt sie fest: "Die zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen binden unsere Kräfte und lassen keinen Spielraum für die notwendige Arbeit an der Sammlung." 2018 gibt es zwei neue Sonderausstellungen: Stadtansichten aus vier Jahrhunderten (18. März bis 27. Juli) sowie 200 Jahre Ivan Turgenev (22. September bis 3.März 2019). Kommentar

