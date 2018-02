Buntes Programm von Turgene v bis Baldreit

(jure) - Ein vielfältiges, buntes Programm kündigte Vereinsvorsitzender Christian Kirschner für die Eisentäler Turnerfastnacht an. Unter dem Motto "Jetzt hämme da Dreck, die Trott muss weg!" wurde das Dorfgeschehen am Schmutzigen Donnerstag närrisch beleuchtet (Foto: jure). » - Mehr

Gernsbach