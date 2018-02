In Kleinbussen zu den Weingütern

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Der Förderverein "Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland" (WTKuKuR) lernt allmählich das Gehen. "Der Verein wird immer lebendiger", zeigt sich der Vorsitzende Klaus Bloedt-Werner über die Motivation der Mitstreiter erfreut. Erstmals wird der Verein am Sonntag, 25. März, von 11 bis 18 Uhr einen "Tag der offenen Weinkeller" veranstalten. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die Großveranstaltung auf Hochtouren. Der Clou: Kleinbusse befördern in der Zeit von 11 bis 18 Uhr im Rundkurs die Gäste zu verschiedenen Weingütern im Rebland und in Ebenung. Auf den Weingütern öffnen die Winzer für die Öffentlichkeit ihre Pforten und demonstrieren bei Führungen die Herstellung des Weins. Auch wird den Besuchern die Möglichkeit geboten, an Weinverkostungen mit entsprechender Kommentierung teilzunehmen, um die Vorzüge des heimischen Rebensaftes geschmacklich nachzuempfinden. Der Vorteil: Interessierte haben die Chance auch kleinere Weingüter und die Arbeit in der Natur kennenzulernen. "Der persönliche Kontakt zu den Winzern ist wichtig", weiß der Vorsitzende von den Erfahrungen bei dem ersten Weinfest auf dem Hohenacker im September vergangenen Jahres zu berichten. Derweil freut sich Bloedt-Werner über den Elan, mit welchem ein rund 20-köpfiges Team im Verein die Vorbereitungen des Weintages organisiert. "Das ist eine tolle Mannschaft. Alle sind hoch motiviert bei der Sache. Es macht richtig Spaß", äußert sich der Vorsitzende gegenüber dem BT. Neben etlichen privaten Weingütern wird auch die Winzergenossenschaft ihre Weine präsentieren. Mit dabei sind auch Rebländer Schnapsbrenner und ein Gin-Brenner, der seine Brennstube öffnen wird. Außerdem wird bei der Veranstaltung das Rebland sich kulinarisch von seiner besten Seite zeigen. Denn sämtliche Gastronomiebetriebe werden geöffnet haben oder gemeinsam mit den Weingütern präsent sein. Jeder Betrieb könne selbst entscheiden, wie er sich bei dem Tag der offenen Weinkeller einbringe, erläutert Bloedt-Werner. Hierzu gehört auch die Programmgestaltung mit musikalischer Unterhaltung, beispielsweise durch Musikkapellen, Bands oder Gesangsformationen. So wird beispielsweise ein kleines Weingut in Steinbach den Gästen zusätzlich die Arbeit eines heimischen Imkers mit Bienen demonstrieren. Derzeit feilen die Organisatoren noch an den Details. Jedenfalls werden die Besucher eine reichhaltige Auswahl haben, wie und wo sie ihren Weintag im Rebland erleben wollen. Für jeden werde etwas dabei sein, verspricht der Vorsitzende. Durch die Führungen in den Produktionshallen und Weinkellern ist der Tag vom Wetter unabhängig. "Wer den Rundkurs oder Teile der Strecke wandern will" und sich an der landschaftlichen Kulisse ergötzen wolle, könne dies von jedem Standort aus tun. Die gut ausgeschilderte Strecke eigne sich auch für Radler. Auf das Auto sollte laut Bloedt-Werner aber möglichst verzichtet werden. Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, soll ein Flyer herausgebracht werden, der über die mitmachenden Betriebe und über das Programm in den verschiedenen Weingütern, Brennereien und Gaststätten informiert. Eine Vorstellung des Programms für die Presse ist Anfang März vorgesehen. Der Vorsitzende des Fördervereins hofft, dass das Angebot die Besucher zwischen Karlsruhe und Offenburg anlocken wird. "Wenn der Tag der offenen Weinkeller angenommen wird, dann werden wir nächstes Jahr eine zweite Auflage - dann im Rahmen der gläsernen Produktion - veranstalten", zeigt sich Klaus Bloedt-Werner zuversichtlich.

