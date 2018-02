Schon Kleinigkeiten können helfen

(up) - Seit 2014 finden in der Seniorenresidenz Bellevue in Baden-Baden regelmäßig Orchideen-Ausstellungen statt. Nun war es wieder so weit: Etwa 100 verschiedene Orchideen konnten die vielen Besucher bewundern, zudem gab es Beratungsangebote (Foto: Philipp). » - Mehr